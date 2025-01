Viscere animali in un campo a Terracina: la rabbia dell’assessore Casabone

Un macabro quanto pericoloso rifiuto “speciale” quello che ieri hanno rinvenuto le guardie ittiche Fipsas in via degli Albucci, nella campagna di Terracina. Si tratta di viscere di animali, presumibilmente derivanti da una macellazione domestica effettuata in violazione delle normative vigenti. Un atto non solo illegale, ma altamente irresponsabile, che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica e l’ambiente. La nota di denuncia arriva dall’assessore all’Ambiente del comune di Terracina, Maurizio Casabone:

“L’abbandono illecito di rifiuti animali configura una violazione del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e può comportare sanzioni amministrative e penali. Inoltre, la macellazione abusiva di animali, effettuata senza autorizzazioni e senza il rispetto delle norme sanitarie, è vietata dal Regolamento CE 852/2004 ed è severamente punita.

Impatto ambientale e sanitario. L’Amministrazione Comunale ha già avviato le operazioni di bonifica dell’area interessata e ha segnalato l’episodio alle autorità competenti, tra cui i Carabinieri Forestali e i servizi veterinari dell’ASL, per avviare indagini e identificare i responsabili.

Ringrazio le guardie ittiche fipsas che mi hanno inviato foto e segnalazione.

Un appello alla cittadinanza Facciamo appello al senso civico dei cittadini affinché collaborino segnalando eventuali attività sospette o casi di abbandono illecito di rifiuti. Ricordiamo che i comportamenti irresponsabili non solo violano la legge, ma mettono a rischio il benessere della collettività e dell’ambiente.

Un impegno per il futuro L’Amministrazione continuerà a rafforzare i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire episodi di questo genere e tutelare il nostro territorio.