Visita del Comandante Legione Carabinieri Lazio al reparto biodiversità

Nella mattinata odierna il Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha incontrato il personale del Comando Provinciale Carabinieri di Latina presso il Reparto Carabinieri Biodiversità, ubicato nella splendida cornice del Lago di Fogliano.

L’occasione è stata quella dello scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno con una rappresentanza dei Comandanti di Stazione, dei militari di ogni ordine e grado, gli Ufficiali Comandanti dei Reparti, gli appartenenti della Rappresentanza militare e quelli della Associazione

Nazionale Carabinieri.

Nel sottolineare l’importanza del Natale per la grande famiglia dei Carabinieri, il Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha formulato i più fervidi auguri di serene festività a tutti i militari presenti ed ai loro cari, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i Carabinieri del Comando Provinciale per il lavoro svolto.

Nel corso della cerimonia e intervenuto il Prefetto di Latina, dott. Maurizio Falco, accompagnato dal Capo di Gabinetto dott.ssa Marialanda Ippolito, il quale ha voluto formulare gli auguri di Buone Feste a tutti i Carabinieri del Comando Provinciale.

L’incontro ha dato la possibilità di sottolineare il lavoro di squadra ed il grande valore sinergico che viene fatto giornalmente dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Latina unitamente alle altre Forze di Polizia.