Voglia di Pickleball, il circuito nazionale inizia anche da Latina

Fa tappa anche con Latina in questo weekend il primo circuito nazionale del pickleball Road To Torino, con la cifra record di 2000 iscritti amanti di questa disciplina, sport da racchetta della Federazione Italia Tennis e Padel, di cui è un vicino parente. Si gioca contemporaneamente in tutta Italia.

Le gare iniziano alle ore 9.30 di mattina, sia sabato 22 che domenica 23. Sabato 22 con il singolare maschile e quello femminile. Domenica con il doppio maschile e il doppio femminile, e con il misto a partire dalle ore 12. Manifestazione che nel Lazio fa capo ad Alessandro Antonetti fiduciario per il tennis ed Emanuele Benazzatofiduciario regionale per il padel.

I singoli tornei cominciano e si esauriscono in una sola giornata. E’ possibile iscriversi anche la mattina stessa entro le ore 9, sul posto. A Latina sabato si gioca presso il GR Padel, domenica al Capanno Tennis Academy 2000.

Oltre che il 22 e 23 giugno, le tappe provinciali sono previste il 20-21 luglio e il 21-22 settembre. A luglio si si giocherà al GR Padel e allo Smile, a settembre sempre al GR PAdel e al TC Sezze. Potranno partecipare tutti i tesserati FITP dagli Under 14 in su, in possesso di tessera agonistica o non agonistica di tennis, padel o beach tennis, senza alcun limite di classifica o storico di ranking.

Ci sarà un ranking, sia per il singolare che per il doppio. Ma anche quest’ultimo sarà comunque individuale: si potrà dunque giocare con tante persone diverse, entrando singolarmente nel master regionale (13-14 ottobre) e decidendo poi chi portare tra i compagni con cui si è giocato nelle tappe provinciali precedenti.

Altra importante peculiarità del circuito provinciale: se qualcuno andrà in vacanza potrà giocare comunque un torneo in un’altra provincia, ma il punteggio sarà sommato ai tornei disputati nella provincia di tesseramento. L’ufficio organizzativo della FITP farà poi il taglio in base al quorum stabilito sulla base delle iscrizioni.

Il master nazionale si terrà dal 9 al 17 novembre alle Nitto ATP Finals Torino.