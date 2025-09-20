Volley, a Cisterna arriva la Sir Safety Perugia: altro test di lusso per i pontini

Il Cisterna Volley torna in campo oggi al Palasport di viale delle Province per affrontare di nuovo i campioni d’Europa della Sir Safety Perugia. Si gioca “la replica” dell’allenamento congiunto disputato la scorsa settimana al Pala Barton. In Umbria è finita 4-0 per la Sir, nel gruppo di Morato c’è la voglia di fare meglio della scorsa settimana, cercando di non ripetere qualche errore di troppo commesso a Perugia.

Un test che ha presentato il secondo allenatore Paolo Falabella: “Abbiamo analizzato in maniera dettagliata cosa non ha funzionato sabato scorso – ha dichiarato Falabella – Prima di tutto ci siamo soffermati sulla battuta: il livello di errore non è stato alto, ma allo stesso tempo siamo stati poco aggressivi e, contro un avversario contro il quale è molto difficile brekkare, il fatto di essere poco incisivi in questo fondamentale si paga. Poi abbiamo preso in esame la ricezione: anche in questo caso non siamo andati male, non abbiamo concesso comunque una percentuale troppo alta di aces, ma c’è molto da migliorare. Questi sono gli aspetti che abbiamo curato in maniera più specifica. Per il resto quando si tratta di amichevoli, si pensa poco all’avversario e ci si concentra guardando in casa propria”.

Il vice di coach Morato ha parlato anche dello stato di preparazione della squadra ad un mese esatto dall’inizio degli allenamenti: “Il lavoro fisico svolto finora condiziona naturalmente l’aspetto tecnico – ha aggiunto – La squadra dimostra quotidianamente una grande disponibilità e questo è molto positivo, considerando che si tratta di un gruppo nuovo, la sintonia va migliorata: il vero Cisterna lo potremo vedere soltanto a ranghi completi, quando arriveranno i nazionali. L’affinità la troveremo giocando”.