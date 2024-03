Volley, a Dubai Cisterna cade in semifinale: svelato il programma playoff 5° posto

Il Cisterna Volley cede in cinque set nel match di semifinale al NAS Sports Tournament di Dubai, con Fohood Zabeel, la squadra mista di atleti delle squadre italiane di Superlega Catania e Taranto. Il Cisterna, alle 21:00 orario di Dubai, giocherà l’ultima partita negli Emirati Arabi Uniti che vale il terzo posto contro Padova, uscito sconfitto in tre set dalla semifinale con Modena.

In avvio di partita coach Guillermo Falasca ha schierato Baranowicz in palleggio opposto al francese Faure, centrali Mazzone e Nedeljkovic, martelli Bayram e Ramon con Piccinelli libero, poi nel corso dei cinque set c’è stato spazio per Peric, che negli ultimi due set ha sostituito Bayram totalizzando 15 punti con il 62% in attacco, ma anche per Czerwinksi e Rossi.

Intanto il Cisterna Volley ha conosciuto il programma delle partite del play-off per il quinto posto. La coda della stagione di Superlega, che mette in palio la quinta posizione in classifica e la conseguente qualificazione alla competizione europea, vedrà i pontini iniziare in casa il prossimo mercoledì 3 aprile (alle 20:30) contro il Gas Sales Blue Energy Piacenza, formazione guidata da coach Anastasi che vede in squadra tra gli altri Romanò, Lucarelli, Leal e Simon, giusto per fare qualche nome. A seguire i pontini faranno visita al Valsa Group Modena domenica 7 aprile (alle 18:00) e a seguire l’ultima partita casalinga di questa fase mercoledì 10 aprile (20:30) con il Padova: si chiuderà con due trasferte di fila, in casa della Lube (il 14 aprile) e a Verona il 17 aprile. Per le partite casalinghe del play-off non sono validi gli abbonamenti della stagione regolare di Superlega.