Volley A3, a Sabaudia arriva il Gioia del Colle

Il Vidya Viridex Sabaudia affronta il JV Gioia Del Colle, capolista del girone blu di Serie A3, insieme al Sorrento, al Pala Vitaletti. La squadra ospite, reduce da quattro vittorie e una sconfitta, arriva da due successi casalinghi consecutivi contro Lagonegro (3-1) e Campobasso (3-0), dopo il ko al tie-break contro Ortona.

Il Sabaudia, guidato da coach Nello Mosca, ha tre vittorie e due sconfitte nella stagione. Nell’ultima gara ha perso 3-0 contro Castellana, primo match senza punti per i pontini, mentre in casa aveva battuto Lecce 3-0. La partita sarà diretta da Giorgia Adamo e Martin Polenta e trasmessa in diretta su YouTube dalla Lega Pallavolo Serie A.

“La partita si prospetta difficile e considerando che ormai abbiamo superato la fase iniziale del campionato, le squadre che si dovevano amalgamare meglio lo stanno iniziando a fare. La squadra che affronteremo sabato è una squadra costruita per fare molto bene in questo campionato mentre noi, che veniamo da una sconfitta pesante, non siamo abbattuti, anzi credo che ci abbia fatto ancora di più capire che ognuno di noi ha dei limiti e che non bisogna mai sottovalutare nessuno. Per la sconfitta di Castellana molto merito ovviamente va anche agli avversari che hanno giocato un’ottima pallavolo. Con queste riflessioni siamo rientrati in palestra con la giusta motivazione e determinazione per lavorare sodo, in modo funzionale e con molta umiltà. Soprattutto consapevoli che non c’è mai da meravigliarsi in questo campionato”. Dichiara Armando De Vito, centrale del Sabaudia.