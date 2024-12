Volley A3, il Vidya Viridex Sabaudia supera Ortona

Il Vidya Viridex Sabaudia apre il girone di ritorno con una vittoria netta contro la Sieco Service Ortona, imponendosi 3-0 al Pala Vitaletti. La squadra di coach Nello Mosca sale a 15 punti in classifica nel girone Blu, chiudendo l’anno al sesto posto con un bilancio di cinque vittorie e sei sconfitte.

Il capitano Samuel Onwuelo ha brillato con 17 punti e un 57% in attacco, sottolineando l’importanza dell’approccio aggressivo: «Abbiamo giocato bene e reagito rispetto alle ultime gare. Il pubblico è stato fondamentale, e vincere contro una squadra forte come Ortona è motivo di grande soddisfazione».

La gara ha visto un Sabaudia dominante in tutti i fondamentali. Il primo set è stato chiuso 25-20 in 27 minuti, con un vantaggio costante (16-10, 21-15). Lorenzo Tomassini si è distinto a muro (4 su 11 totali). Nel secondo parziale, Riccardo Mazzon ha contribuito con 13 punti complessivi (due aces e due muri), supportando l’attacco incisivo di Ruiz (12 punti, 65% in attacco). Anche De Vito ha brillato con l’83% in attacco.

Il terzo set, più combattuto, si è concluso 25-22 in 28 minuti, consolidando una prestazione corale. Il libero Rondoni, con il 53% di positività in ricezione, ha assicurato stabilità alla squadra.

Il prossimo impegno sarà il 29 dicembre contro il Gaia Energy Napoli, prima della sfida interna contro Lagonegro il 5 gennaio.

Vidya Viridex Sabaudia – Sieco Service Ortona 3-0

Vidya Viridex Sabaudia: Mazzon N. 3, Mazzon R. 13, Tomassini 7, Onwuelo 17, Ruiz 12, De Vito 7, Abagnale (L), Stamegna 0, Pizzichini 0, Rondoni (L), Catinelli Guglielminetti 0. N.E. Menichini, Serangeli. All. Mosca.

Sieco Service Ortona: Pinelli 0, Bertoli 4, Pasquali 7, Rossato 6, Marshall 11, Arienti 0, Di Giulio (L), Broccatelli (L), Giacomini 6, Del Vecchio 3, Di Tullio 0. N.E. Torosantucci, Di Giunta, Alcantarini. All. Denora Caporusso.

ARBITRI: Bolici, Pescatore.

PARZIALI: 25-20, 25-16, 25-22

NOTE – durata set: 27′, 26′, 28′; tot: 81′.