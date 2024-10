Volley A3, la Vidya Viridex Sabaudia supera Napoli 3-1: Onwuelo MVP

Il Vidya Viridex Sabaudia ha ottenuto una vittoria importante contro il Gaia Energy Napoli, imponendosi per 3-1 nella seconda giornata della regular season di Serie A3 di pallavolo maschile. Dopo aver perso il primo set con un combattuto 23-25, la squadra di coach Nello Mosca è riuscita a reagire, pareggiando i conti nel secondo set e mostrando grande determinazione nel terzo e quarto parziale. Protagonista assoluto del match è stato Onwuelo, autore di ben 27 punti, che ha trascinato i suoi alla vittoria.

Riccardo Mazzon ha commentato a fine gara: “È stata una vittoria sudata ma meritata. Non è stato facile rientrare in partita, ma la squadra ha dimostrato di non mollare mai, anche nel momento di difficoltà.”

Il Sabaudia, reduce da una sconfitta al tie-break contro Ortona nella prima giornata, tornerà in campo sabato contro il Rinascita Lagonegro, con l’obiettivo di continuare il trend positivo.