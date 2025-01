Volley A3, successo per Vidya Viridex Sabaudia: superata Castellana 3-1

Il Vidya Viridex Sabaudia conquista una vittoria pesantissima battendo il Bcc Tecbus Castellana 3-1 nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A3 di pallavolo maschile. Tre punti fondamentali per la corsa salvezza, che portano i pontini a quota 21 in classifica e segnano la settima vittoria stagionale. Un risultato che rilancia le ambizioni della squadra allenata da coach Nello Mosca, ora pronta a sfruttare i cinque match rimanenti per confermare la permanenza nella categoria.

Il successo è arrivato contro una diretta concorrente e ha mostrato la solidità del Sabaudia, che dopo un primo set difficile (perso 23-25) ha saputo reagire imponendosi con autorità nei successivi tre parziali (25-19, 25-19, 25-21). Prestazioni di spicco per Samuen Onwuelo, top scorer con 25 punti, e per Stamegna (14 punti), De Vito (11) e Mazzon (10).

Decisivi sono stati i fondamentali del muro (11 block-in, cinque dei quali di De Vito) e dell’attacco (45% di efficacia contro il 39% degli avversari). Anche la ricezione si è rivelata determinante, con il 56% di positività contro il 46% di Castellana.

“Siamo contentissimi di aver vinto contro una diretta rivale – ha dichiarato Mario Catinelli –. Ora dobbiamo continuare a spingere per fare più punti possibile, a partire dalla prossima sfida contro Gioia del Colle”.

Un risultato che regala fiducia al Sabaudia in una stagione ancora apertissima, dove ogni punto può fare la differenza tra salvezza e retrocessione.