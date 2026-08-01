Volley, Amaranto trionfa con la Colombia ai Giochi Centroamericani e Caraibici

Miglior giocatore, miglior opposto e miglior realizzatore, oltre alla vittoria di squadra: Miguel Ángel Martínez, detto Amaranto, è stato in assoluto la stella dei Giochi Centroamericani e Caraibici 2026 di Santo Domingo. Oltre 70 punti nella prima fase, 18 punti in semifinale, 22 punti messi a referto in finale. Il nuovo opposto del Cisterna Volley ha guidato la Nazionale colombiana al successo nella competizione. Per la Colombia è la prima vittoria della storia della manifestazione, la seconda medaglia (nel 2018 aveva vinto l’argento). E in questa meravigliosa storia della “Tricolor” il nostro Amaranto è stato il protagonista assoluto.

“Rappresentare la Colombia è sempre un onore immenso e indossare la maglia della nazionale è una grande responsabilità perché si rappresenta un popolo intero – ha sottolineato Miguel Ángel Martínez Amaranto – Fin dalla prima partita, sapevamo che il cammino non sarebbe stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. Credo che uno dei punti di forza di questo gruppo siano stati l’umiltà, l’impegno e il duro lavoro quotidiano. Non abbiamo mai smesso di credere nel nostro obiettivo. La medaglia d’oro è un sogno che si avvera. È il frutto del lavoro di tutta la squadra, dello staff tecnico e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte per permetterci di competere ai massimi livelli. A livello personale, ricevere i premi di MVP, miglior opposto e miglior marcatore mi riempie di orgoglio. Sono riconoscimenti molto importanti per me, ma li considero il risultato di uno sforzo collettivo. Senza i miei compagni, la fiducia dello staff tecnico e il sostegno della mia famiglia, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile. Il mio presente ora si chiama Cisterna Volley, un nuovo capitolo che affronterò con grande motivazione, fiducia e un forte desiderio di continuare a crescere come giocatore e come persona. Ringrazio il club per l’affetto e il sostegno dimostrati ancor prima del mio arrivo. Non vedo l’ora di conoscere la città, la gente, l’ambiente e di iniziare ad allenarmi”.