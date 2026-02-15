Volley, Cisterna archivia Cuneo in tre set e festeggia la salvezza

Cisterna Volley archivia la pratica salvezza con MA Acqua S. Bernardo Cuneo con un secco 3-0 e lo fa senza concedere spiragli, gestendo i momenti chiave di ogni set con lucidità e concretezza. Al Palasport i pontini impongono il proprio ritmo fin dalle prime battute e portano a casa tre punti pesanti con i parziali di 25-19, 25-19 e 26-25.

L’avvio è equilibrato, ma è Cisterna a dare subito la sensazione di avere qualcosa in più. Nel primo set i padroni di casa accelerano nella fase centrale, scavano il solco e arrivano al set point sul 24-18. Cuneo prova a restare agganciata, ma il parziale si chiude 25-19, con Cisterna solida in cambio palla e più incisiva in attacco.

Il copione si ripete nel secondo set. Cuneo fatica a trovare continuità, mentre Cisterna mantiene alta l’intensità e controlla gli scambi più lunghi. Anche qui i laziali volano sul 24-17 e, senza complicarsi la vita, chiudono ancora 25-19, mettendo una seria ipoteca sulla partita.

Il terzo set è quello più combattuto. Cuneo alza il livello e resta in scia fino al finale, dove il punteggio diventa una vera battaglia punto a punto. Gli ospiti arrivano a giocarsi il tutto per tutto, ma Cisterna tiene i nervi saldi: prima il 24-23, poi il sorpasso sul 25-24 e infine il colpo decisivo per il 26-25 che vale set, match e vittoria per 3-0.

Una prestazione solida e matura per Cisterna, capace di gestire i momenti caldi senza perdere ordine e di chiudere la sfida quando contava davvero. Per Cuneo resta il rammarico di un terzo set combattuto fino all’ultimo pallone, ma nel complesso la superiorità dei padroni di casa si è fatta sentire lungo tutto l’arco dell’incontro.