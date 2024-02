Volley, Cisterna attende Perugia nel match di San Valentino

Il Cisterna Volley torna subito in campo ricevendo la visita della Sir Susa Vim Perugia. Dopo la sconfitta di Modena, i ragazzi di coach Falasca saranno impegnati domani alle 20:30 al Palasport di viale delle Province a Cisterna. Le rinnovate ambizioni dei pontini si scontreranno con una delle squadre più forti del raggruppamento che punta a mantenere saldo il secondo posto sperando in una passo falso della capolista Trentino.

“Tornare in campo dopo tre giorni non è così facile anche perché c’è un po’ di rammarico e anche un po’ di rabbia per la partita di Modena e per com’è andata, anche perché sono certo che poteva essere alla nostra portata se non fosse che noi abbiamo giocato forse la partita più brutta di tutta la stagione e lo dico con dispiacere perché sono sicuro che avremmo dovuto e potuto fare meglio” ammette Daniele Mazzone, centrale del Cisterna Volley.

“Noi in casa abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra rognosa per tutti perché abbiamo molte armi: partendo dal servizio un fondamentale che sicuramente ci può dare qualche vantaggio anche se di contro ci troveremo una squadra che fa del servizio un suo notevole punto di forza, se consideriamo poi che c’è anche Leon, uno che quando va al servizio può raggiungere velocità importanti – continua Mazzone – Per noi sarà complicato tenere le loro bordate ma siamo fiduciosi per la presenza del nostro pubblico e della spinta che ci potrà arrivare per continuare a credere nel sogno dei play-off. Quella con Perugia può essere per noi una partita di riscatto contro una squadra molto forte che però ha perso le ultime due partite e per questo potrà avere qualche dubbio”.

Le parole sono arrivate anche da Perugia con Wilfredo Leon che non abbassa la guardia sapendo di affrontare una squadra tosta e in salute.

“Andiamo a Cisterna belli carichi e per dare il massimo. Andiamo ad affrontare una squadra che sta lottando per entrare nelle prime otto, così come noi stiamo lottando per mantenere il secondo posto attuale: sappiamo che quello di Cisterna è un campo complicato dove diverse squadre hanno fatto fatica e che sarà un match difficile. Ma siamo pronti per affrontare la partita, dobbiamo concentrarci sui nostri fondamentali e poi vedremo il risultato del campo”.