Volley, Cisterna chiamato al tosto esame Milano: il pre gara

Domani, il Cisterna Volley affronta la prima di due trasferte impegnative che chiuderanno una settimana di novembre densa di sfide. Alle ore 20:00, il team di coach Falasca scenderà in campo contro l’Allianz Milano all’Allianz Cloud, gara anticipata rispetto alla data originale del 1° dicembre per l’indisponibilità dell’impianto milanese. Con sei punti in classifica, i meneghini occupano la nona posizione, due punti sopra i pontini: una vittoria consentirebbe a Cisterna di superarli.

Dopo aver lasciato il dodicesimo posto, Cisterna si presenta all’appuntamento con rinnovato ottimismo, grazie al ritorno in forma di Ramon, MVP nella vittoria contro Padova, e alla performance al servizio di Efe Bayram, miglior battitore dell’ultima giornata di campionato. Il precedente incontro tra le due squadre, nella scorsa stagione, ha visto una vittoria per parte. Nella gara d’andata, Cisterna ha ottenuto uno storico successo casalingo per 3-0, guidata da un Faure in gran forma; al ritorno, Milano ha pareggiato i conti, vincendo con lo stesso risultato.

Alessandro Fanizza, rappresentante di Cisterna, ha dichiarato: “La vittoria su Padova è stata fondamentale per noi e ha portato un clima positivo in squadra. Sappiamo che il campionato è equilibrato e ogni match è cruciale. Contro Milano vogliamo confermare il nostro buon momento, continuando a crescere partita dopo partita.”