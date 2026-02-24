Volley, Cisterna chiude la Regular Season domani a Trento

Si chiuderà domani sera la Regular Season della SuperLega Credem Banca per il Cisterna Volley. I pontini saranno impegnati alle ore 20.30 sul campo dell’Itas Trentino in una sfida che pesa soprattutto per i padroni di casa. La formazione dolomitica ha infatti bisogno di un successo pieno per blindare il terzo posto ed evitare il sorpasso di Modena e Piacenza, impegnate rispettivamente contro Verona e Padova. La squadra di coach Morato, invece, scende in campo con la salvezza già conquistata, ma con un obiettivo chiaro. Difendere la decima posizione.

Le ultime dai roster

Buone notizie per Cisterna sul fronte infortuni. Alessandro Fanizza, costretto a uscire nell’ultimo match contro Civitanova, è partito regolarmente per Trento dopo che gli esami strumentali hanno escluso problemi seri. Assenza pesante invece per l’Itas, che dovrà fare a meno di Alessandro Michieletto.

La gara sarà diretta dagli arbitri Alessandro Pietro Cavalieri e Paolo Scotti (terzo arbitro Andrea De Nardi). Al Video Check Mirco Crivellaro, segnapunti Alessandro Battisti.

Dichiarazioni alla vigilia

“Dopo il tie-break di domenica ci siamo ritrovati per allenarci e poi siamo partiti per Trento – ha dichiarato coach Daniele Morato –. Affrontiamo un avversario di grandissimo valore. L’obiettivo è giocare la nostra pallavolo a braccio libero, come fatto dal terzo set contro Civitanova. Con lo spirito e la compattezza mostrati domenica possiamo fare una grande prestazione. Trento avrà motivazioni forti perché si gioca il terzo posto, sarà difficile, ma vogliamo onorare quest’ultima gara di Regular Season”.