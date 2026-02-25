Volley, Cisterna chiude la stagione arrendendosi all’Itas Trentino

Nell’ultimo atto di Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca, il Cisterna Volley deve arrendersi per tre set a zero sul campo dell’Itas Trentino. Con la salvezza già in tasca, la squadra di coach Morato entra in campo molle, al contrario di Trento che in poco più di un’ora conquista il successo, blindando di fatto la terza posizione.

La cronaca

Partenza complicata per i pontini, subito costretti a inseguire nel primo set. Trento spinge forte al servizio e in fase break, prende margine già nella fase centrale del parziale e scappa via fino al 25-15. Cisterna fatica a trovare continuità in cambio palla e non riesce a contenere l’intensità dei dolomitici. Nel secondo set arriva la reazione più concreta della squadra di Morato. Cisterna prova a restare agganciata nel punteggio, limita qualche errore e tiene il ritmo fino alla parte centrale del parziale. Ma nel momento decisivo è ancora l’Itas a fare la differenza, allungando con decisione fino al 25-19 che indirizza definitivamente la sfida. Il terzo set ricalca l’andamento del primo. Trento mantiene alta la pressione, mentre Cisterna accusa il colpo e non riesce a rientrare. Il 25-15 finale certifica una serata complicata contro un’avversaria motivata e determinata a chiudere al meglio la propria Regular Season.

Finisce qui la stagione dei pontini

Termina così il campionato del Cisterna Volley, che archivia la stagione regolare con la salvezza già conquistata e l’obiettivo della decima posizione sfumato nell’ultimo turno. A Trento è mancata continuità nei momenti chiave e la capacità di reggere l’urto di una squadra in piena corsa per le zone alte della classifica. Per i pontini resta comunque un percorso che ha portato alla permanenza nella massima serie. Un punto di partenza da cui ripartire il prossimo anno.

Clicca Qui per vedere il tabellino dell’incontro.