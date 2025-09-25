Volley, Cisterna cresce e batte Catania 3-1 in amichevole

Cisterna Volley mette in cascina un altro test positivo superando la Sviluppo Sud Catania (A2) con il punteggio di 3-1 al Palasport in allenamento congiunto. Dopo il doppio confronto con Perugia, la squadra di Daniele Morato conferma progressi e solidità, in attesa dei nazionali Plak, Currie e Bayram che rientreranno dalla prossima settimana.

Il confronto ha vissuto tre set equilibrati, sempre però risolti a favore dei pontini. Il primo (25-23) si è chiuso con un errore al servizio degli ospiti e l’affondo di Barotto, mentre il secondo (25-22) ha avuto lo stesso finale, ancora con l’opposto protagonista. Nel terzo set Catania ha provato a scappare (+3), ma Cisterna ha ribaltato la situazione fino al 26-24 firmato da un muro di Lanza.

Come spesso accade in precampionato si è disputato anche un quarto parziale, dove Cisterna ha abbassato l’intensità e Catania ne ha approfittato per imporsi 19-25.

Tra i singoli spiccano Barotto (18 punti), Lanza (16) e Muniz (8), mentre per i siciliani hanno brillato Basic (13) e Peri (9).

Prossimo impegno sabato, ancora a Cisterna, contro Aversa (A2).

Il tabellino

Cisterna Volley – Sviluppo Sud Catania 3-1

(25-23, 25-22, 26-24, 19-25)

Cisterna Volley: Finauri (L), Barotto 18, Tarumi 11, Lanza 16, Fanizza 1, Diamantini ne, Salsi 1, Mazzone 5, Guzzo 5, Luwa ne, Tosti 6, Pedercini (L), Muniz 8. All. Morato.

Sviluppo Sud Catania: Cottarelli 1, Basic 13, Gitto 2, Volpe 2, Marshall 8, Caletti (L), Torosantucci 1, Balestra 6, Arinze Kelvin 7, Gasparini 8, Parolari 5, Peri 9, Carbone (L). All. Montagnani.

Statistiche Cisterna: ace 4, err. battuta 23, ricezione positiva 30%, attacco 51%, muri 5.

Statistiche Catania: ace 6, err. battuta 16, ricezione positiva 25%, attacco 46%, muri 11.