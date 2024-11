Volley, Cisterna domani nel “tempio” del PalaPanini di Modena

Per il Cisterna Volley, dopo la sconfitta con l’Allianz Milano, è già vigilia. I pontini scenderanno in campo domani al PalaPanini per sfidare la Valsa Group Modena. Per Baranowicz e compagni potrebbe essere l’occasione di interrompere la serie negativa contro i modenesi, che la scorsa stagione hanno sempre avuto la meglio sui pontini. Con un ritrovato Faure, che ha già segnato 115 punti in campionato, il Cisterna Volley è in cerca di punti preziosi per risalire in classifica.

Reduce da due vittorie consecutive contro Vero Volley Monza e Rana Verona, la squadra di coach Giuliani occupa attualmente la settima posizione in classifica. Dopo un avvio altalenante, la Valsa Group ha trovato in Simone Anzani il giocatore chiave per passare contro l’ambiziosa Verona al Tie Break. Modena ha trovato un buon equilibrio in attacco e in ricezione, mentre al servizio faticano a sbloccarsi gli schiacciatori, con 28 ace in campionato che mettono lo storico collettivo al terz’ultimo posto per efficienza nel fondamentale. Il miglior marcatore della squadra è l’azzurro Tommaso Rinaldi, una parentesi in Superlega in provincia di Latina e 103 punti realizzati in questo avvio di campionato, uno in più dell’opposto austriaco Paul Buchegger.

Una partita dunque tosta per coach Falasca e i suoi, introdotta così da Theo Faure: ”Contro Allianz Milano la partita si è decisa per pochi punti, in un incontro equilibrato. Ora non abbiamo tempo di riflettere troppo, dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro Valsa Group Modena per cercare di ottenere un risultato positivo. Che tipo di squadra ci aspetta a Modena? È una squadra che gioca in casa nel suo palazzetto, ha bisogno di fare punti e sicuramente sarà aggressiva. Siamo pronti ad affrontarla. Questo campionato ha un livello molto alto, ed è difficile raccogliere punti in ogni partita. Ieri non ci siamo riusciti, ma il campionato è molto competitivo e abbiamo bisogno che tutti i giocatori siano in buone condizioni fisiche. Per fortuna, al momento stiamo abbastanza bene. Questa è una settimana intensa, con due partite da giocare, e questo rende tutto un po’ più complicato, ma fisicamente stiamo bene. A livello mentale, tutto dipende dai risultati: se vinciamo, l’umore e la motivazione migliorano. È sempre così. Per questo dobbiamo dare tutto in campo per cercare di ottenere la vittoria”.