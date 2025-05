Volley, Cisterna e Marino tra le big d’Italia: l’U19 chiude quarta a Termoli

Si chiude con uno straordinario quarto posto alle Finali Nazionali di Termoli il cammino dell’Under 19 allenata da coach Francesco Ronsini. Un risultato prestigioso che proietta Marino Pallavolo e Cisterna Volley tra le prime quattro formazioni d’Italia nella categoria, al termine di un percorso di alto livello caratterizzato da gioco di qualità e grande determinazione.

Nella finale per il terzo posto, i pontini si arrendono al Volley Treviso con il punteggio di 3-1, nonostante un avvio brillante guidato da un incontenibile Jacopo Tosti, autore di 11 punti e protagonista del primo set. Nei successivi, complice un calo fisico e la reazione degli avversari, la squadra non riesce a mantenere il ritmo iniziale.

Nonostante la sconfitta, i numeri premiano la prestazione dei ragazzi di Ronsini: 30 punti in attacco, 15 muri vincenti, con Jacopo Tosti che si distingue anche come miglior muratore del match con sei punti personali in questo fondamentale.

“Le emozioni di affrontare le squadre più forti d’Italia sono state tante – racconta la guida tecnica di questo percorso, Francesco Ronsini – È stato un grande onore, oggi credo si possa dire che anche noi siamo tra le più forti del Paese. Quando si arriva a giocarsi una finale nazionale, si è inevitabilmente tra le migliori. Abbiamo raggiunto un livello altissimo e ce la siamo giocata con tutti. Chiudiamo con un quarto posto che nel Lazio non si vedeva da anni: è il frutto di un lavoro eccellente che portiamo avanti da anni in palestra, e di questo siamo orgogliosi”.