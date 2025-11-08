Volley, Cisterna in rimonta conquista l’Arena di Monza e trionfa al tie-break

La 6ª giornata di Superlega regala spettacolo a Monza, dove il Cisterna Volley conquista una vittoria in rimonta per 3-2 sulla Vero Volley Monza, al termine di una sfida equilibratissima. I parziali — 25-18, 18-25, 23-25, 25-21, 15-13 — raccontano un match combattuto in cui la formazione ospite ha saputo mantenere freddezza nei momenti decisivi del tie-break.

Decisivo il rendimento offensivo dei pontini, che chiude con 120 punti totali in attacco e un 57% di positività nel primo set, confermandosi squadra abile nel cambio palla e nella gestione dei break point. Sigilli importanti arrivano da Mazzone, Plak, capitan Bayram e Muniz, tutti protagonisti nella gara di Monza.

I padroni di casa rispondono con 117 punti in attacco e un’ottima prova individuale di Atanasov e Röhrs, ma paga sopratutto in ricezione e in alcune imprecisioni nei momenti decisivi della gara.La formazione brianzola si arrende solo sul 15-13 finale, lasciando a Cisterna due punti preziosi per la classifica.