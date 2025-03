Volley, Cisterna lotta fino al tie-break, ma Monza vince: pontini chiudono ottavi

La Regular Season del Cisterna Volley si chiude con una battaglia lunga oltre due ore e mezza, ma senza il lieto fine: i pontini cedono al tie-break contro la Mint Vero Volley Monza (3-2), al termine di una gara combattuta fino all’ultimo pallone. Una prestazione generosa, con la squadra di coach Falasca capace di vincere due set ai vantaggi e portare gli altri due oltre il limite, ma gli errori nei momenti decisivi hanno condizionato l’esito finale.

Nonostante la sconfitta, Cisterna chiude la stagione regolare con 24 punti, assicurandosi l’ottavo posto in classifica. Un risultato che vale l’accesso ai Play Off Scudetto, dove la formazione pontina sfiderà, in una partita titanica, l’Itas Trentino, prima classificata della Superlega Credem Banca.

Il racconto del match

Avvio equilibrato, con Cisterna che si affida ai colpi di Faure e all’ace di Bayram per tenere il comando nel primo set. Il finale è punto a punto, ma i pontini trovano il guizzo decisivo con una diagonale di Faure e una pipe di Bayram che chiudono il parziale sul 25-27.

Nel secondo set, Monza alza il ritmo e sfrutta la solidità a muro di Szwarc per prendere il largo. Cisterna prova a rimanere agganciata con Bayram, ma il break decisivo dei padroni di casa porta al 25-19 che riequilibra il match.

Il terzo set è una battaglia continua. Cisterna parte forte con Tarumi, ma Monza recupera subito con Frascio. La sfida si prolunga ai vantaggi, dove un errore di Monza regala ai pontini il 26-28 e il nuovo vantaggio nel match.

Monza non molla e nel quarto set cerca subito l’allungo con gli attacchi di Rohrs e Marttila. Cisterna resiste con Bayram e Nedeljkovic, arrivando a giocarsi tutto ai vantaggi, ma il muro decisivo di Di Martino fissa il punteggio sul 26-24 e porta la gara al tie-break.

Nel quinto set, Cisterna parte forte (2-5), ma Monza reagisce con Marttila. Il finale è al cardiopalma: Faure e Bayram annullano due match point, ma due errori pontini chiudono la sfida sul 16-14 in favore dei brianzoli.

Coach Falasca: “Soddisfatti del nostro percorso, ora i Play Off”

Nonostante il rammarico per la sconfitta, coach Guillermo Falasca guarda già al futuro:

“Questa sera c’è rammarico per la sconfitta, ma il focus è già rivolto con fiducia ai Play Off Scudetto contro l’Itas Trentino. Siamo soddisfatti del percorso compiuto in Regular Season: abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati e ora ci concentreremo sui prossimi impegni, con l’ambizione di esprimere la nostra migliore pallavolo”.

Il tabellino

Mint Vero Volley Monza – Cisterna Volley 3-2 (25-27; 25-19; 26-28; 26-24; 16-14)

Mint Vero Volley Monza: Kreling 2, Szwarc 10, Beretta, Di Martino 12, Gaggini (L), Rohrs 16, Marttila 15, Averill 6, Frascio 14, Mancini. NE: Juantorena, Lee Woojin, Taiwo, Picchio (L). Allenatore: Eccheli.

Cisterna Volley: Baranowicz 2, Faure 25, Mazzone 7, Nedeljkovic 13, Pace (L), Ramon 4, Bayram 20, Tarumi 10. NE: Fanizza, Finauri, Diamantini, Czerwinski. Allenatore: Falasca.

Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea.

Durata: 31’, 28’, 36’, 32’, 22’ – Tot. 2h30’.

Spettatori: 3.044.

MVP: Erik Rohrs (Mint Vero Volley Monza).

Ora per Cisterna Volley inizia la sfida più difficile: i Play Off Scudetto contro Trento. Servirà un’impresa, ma la voglia di stupire non manca: ai pontini quest’anno non è mai mancata. Appuntamento sabato 8 marzo, in live su DAZN, quando i pontini del Cisterna Volley voleranno a Trento, per affrontare l’itas nei quarti.