Volley, Cisterna lotta ma cede all’Itas Trentino: occhi puntati sulla gara 4

Il Cisterna Volley esce sconfitto in Gara 3 contro l’Itas Trentino, che ha dimostrato grande efficacia offensiva, con Michieletto e Lavia protagonisti. Nonostante la sconfitta, la squadra di coach Falasca ha mostrato un’ottima reazione nel terzo set, grazie anche all’ingresso di Yuga Tarumi, autore di 7 punti.

Ora, lo sguardo è già rivolto a Gara 4, che si disputerà mercoledì 26 marzo alle 20:30 al Palasport di Viale delle Provincie, dove Cisterna cercherà di pareggiare la serie e restare in corsa per il passaggio del turno.

Le Formazioni

Coach Falasca ha schierato Baranowicz con Faure in diagonale, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Pace libero, e Bayram e Ramon come schiacciatori. Trento risponde con Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Kozamernik e Gualberto al centro, Laurenzano libero, e Michieletto e Lavia come schiacciatori.

Il Match

Cisterna parte bene con Faure (0-3), ma Trento risponde prontamente e vince il primo set 25-17. Nel secondo set, la squadra di casa domina, chiudendo 25-16. Nel terzo, con Tarumi in campo, Cisterna trova la reazione e vince 23-25. Tuttavia, Trento vince il quarto set 25-20 con Rychlicki che sigla il punto decisivo.

Le dichiarazioni

Daniele Mazzone ha dichiarato: “La partita è iniziata in salita per noi, con l’Itas Trentino che ha espresso un livello di gioco superiore nel proprio palazzetto. Abbiamo comunque avuto una reazione nel terzo set. Sono soddisfatto per l’ingresso di Yuga Tarumi, che ha risposto sempre presente, come oggi. Abbiamo cambiato ritmo dopo il secondo set, affrontando con la giusta cattiveria agonistica alcuni episodi sfavorevoli. Giocare contro l’Itas è sempre una sfida difficile: sono molto forti nelle palle alte e ci mettono sotto pressione anche nel muro, ma ora siamo concentrati per Gara 4.”

Il tabellino

ITAS TRENTINO – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-17; 25-16; 23-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 1, Faure 17, Mazzone 7, Nedeljkovic 12, Pace (L), Bayram 11, Ramon 5, Tarumi 7. NE: Diamantini, Czerwinski, Rivas, Fanizza, Finauri (L). Allenatore: Falasca

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Rychlicki 14, Gualberto 6, Kozamernik 11, Michieletto 21, Lavia 17, Laurenzano (L), Bartha, Garcia 1, Acquarone. NE: Magalini, Bristot, Pesaresi (L), Pellacani. Allenatore: Soli

ARBITRI: Armando Simbari – Rossella Piana (3^arbitro Massimiliano Giardini)

NOTE- Durata set: 26’, 25’, 30’ , 28’ Tot.1h.49 Spettatori: 3800. MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Attacco: Cisterna Volley 46% Itas Trentino 55%. Ricezione: Cisterna Volley 35% (20% prf) Itas Trentino 52% (23% prf). Ace: Cisterna Volley 4, Itas Trentino 7. Muro: Cisterna Volley 5, Itas Trentino 7.