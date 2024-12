Volley, Cisterna lotta ma non basta: Verona passa in 3 set

Al Palasport di Viale delle Provincie, Rana Verona ha avuto la meglio su Cisterna Volley con un netto 3-0 (23-25, 18-25, 23-25) in un match combattuto, ma segnato dagli errori dei padroni di casa. La squadra di coach Falasca, pur mostrando sprazzi di buon gioco, ha sofferto la maggiore incisività di Verona al servizio e in attacco, capitolando dopo oltre un’ora e mezza di battaglia.

Cisterna è partita forte nel primo set, trovando un break sul 7-3 con un muro di Faure su Mozic. Verona ha però risposto immediatamente, ricucendo sul 16-16 e trovando lo sprint finale con Cortesia e Mozic, che hanno chiuso il parziale sul 23-25.

Nel secondo set i pontini sono ripartiti aggressivi, spinti da Nedeljkovic, ma ancora una volta hanno subito la rimonta avversaria. Gli errori in attacco e il pressing di Verona hanno permesso agli scaligeri di prendere il largo, chiudendo agevolmente sul 18-25 con Keita protagonista.

Nel terzo set, Cisterna ha tentato il tutto per tutto con i muri di Nedeljkovic e gli attacchi di Ramon e Rivas, ma Verona, trascinata da Mozic e Keita, ha mantenuto il controllo e chiuso la gara sul 23-25.

Nonostante la sconfitta, Cisterna resta in piena zona playoff con 15 punti e guarda già alla prossima sfida, in programma il 26 dicembre in trasferta contro Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Jordi Ramon (Cisterna Volley): “Oggi contro Rana Verona abbiamo pagato gli errori in attacco e la mancanza di continuità nei fondamentali, elementi che ci avrebbero permesso di competere meglio contro una squadra di alto livello. Nonostante la sconfitta, non dobbiamo dimenticare quanto di buono fatto negli ultimi due mesi. Ora testa alla sfida contro Gas Sales Bluenergy Piacenza.”

CISTERNA VOLLEY – RANA VERONA 0-3 (23-25; 18-25; 23-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz, Faure 10, Nedeljkovic 7, Diamantini 1 Bayram 9, Ramon 13, Pace (L), Mazzone 2, Czerwinski 1, Fanizza, Rivas 2, Tarumi n.e., Finauri (L) n.e. Allenatore: Falasca

RANA VERONA: Abaev 2, Keita 19, Vitelli, Zingel 3, Sani 7, Mozic 14, D’Amico (L), Cortesia 5, Spirito, Bonisoli (L) n.e., Jensen n.e., Chevalier n.e., Zanotti n.e. Allenatore: Stoytchev

ARBITRI: Saltalippi – Vagni

NOTE-Durata set: 34’, 30’, 29’. Tot.1h33

Attacco: Cisterna Volley 40% Rana Verona 45%. Ricezione: Cisterna Volley 38% (21%prf.) Rana Verona 38% (27% prf.). Ace: Cisterna Volley 3 Rana Verona 5. Muro: Cisterna Volley 7 Rana Verona 9