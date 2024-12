Volley, Cisterna non si ferma più: con Monza arriva la quarta vittoria di fila

Cisterna non vuole più fermarsi. Al Palasport di viale delle Provincie i ragazzi di coach Falasca sconfiggono la Mint Vero Volley Monza, intascando così la quarta vittoria consecutiva. Un girone d’andata storico per la società pontina culminato con la qualificazione alla Del Monte Coppa Italia. La vittoria arriva al quarto set, al termine di oltre due ore di gioco, con Ramon chi si aggiudica il premio di top scorer del Match e con Faure premiato MVP a fine match.

Cronaca

Nel primo set il match fatica a sbloccarsi. Faure rompe gli equilibri con una parallela sul 10-9, prima che Monza, con due muri ben assestati, passi avanti sul 12-14. I pontini non demordono e l’ace di Baranowicz riporta il set in parità sul 16-16. Il Cisterna Volley forza dai nove metri e con Bayram colpisce ancora, portandosi avanti sul 18-17. Ramon trova le mani del muro, tenendo i padroni di casa avanti sul 20-18. Faure sigla l’ace del 22-19. Marttila va a rete al servizio ed è Bayram a muro a chiudere il primo parziale in favore di Cisterna sul 25-20. La Vero Volley Monza dà battaglia e nel secondo set è Cisterna a inseguire. Faure in diagonale firma il 7-7, Bayram tiene in scia i pontini con l’ace del 10-11. Un numero di Bayram in attacco porta Cisterna sul 12-13. I brianzoli scappano grazie a Kreling, che piazza l’ace del 13-16, con Monza che accumula vantaggio. La diagonale di Ramon tiene in gioco Cisterna sul 14-18. La squadra di Falasca resta in partita: Rivas prende il posto di Bayram e Diamantini firma il punto del 16-20. Fanizza e Czerwinski subentrano a Baranowicz e Faure. Proprio l’opposto austriaco incide, andando a segno sul 20-23, ma Monza gestisce il vantaggio e chiude il set sul 21-25 con Marttila. Cisterna reagisce: Faure in diagonale trova il punto del 5-3. Bayram guida Cisterna propiziando la prima fuga sul 10-7. Faure ferma Marttila a muro sul 12-8, ma nello stesso fondamentale è Di Martino a accorciare le distanze sul 13-11. Diamantini trova l’angolo giusto in primo tempo, poi è Faure a fare centro dai nove metri sul 16-12. Cisterna difende e poi contrattacca: il muro di Diamantini su Kreling del 17-12 accende il Palasport. Kreling guida la ripartenza dei brianzoli, piazzando l’ace del 17-15. A muro, prima Averill e poi Szwarc, riportano l’equilibrio (17-17). Faure carica in parallela, siglando il 21-18. Bayram in pallonetto firma il 24-20, poi Marttila va fuori e il nuovo vantaggio dei pontini si concretizza sul 25-21. La partita resta combattuta. Bayram trova l’ace sul parziale di 11-11, è Nedeljkovic poi a portare avanti Cisterna nell’azione successiva chiudendo a muro Szwarc. Faure apre la diagonale portando il set sul 14-12. Il match ritorna in equilibrio, con il muro di Ramon a tenere il set sul 16-16. I brianzoli restano in partita, con Di Martino abile a firmare il 21-21. L’attacco di Ramon porta Cisterna al match point sul 24-23, ma Monza resiste e porta la serie ai vantaggi. Ramon trova la parallela del 28-28. Prima il muro di Diamantini e poi il colpo di Ramon chiudono il match sul 30-28, portando l’intera posta in palio al Cisterna Volley.

Post gara

Theo Faure (Cisterna Volley): Oggi è stata una vittoria importante, volevamo vincere per chiudere al meglio il nostro girone di andata e contro avevamo un avversario ostico. Sono molto felice di questa atmosfera, dove riusciamo a giocarcela con tutti fino alla fine. Dobbiamo continuare così, la Del Monte Coppa Italia sarà un ulteriore stimolo per noi”.

Tabellino

Cisterna Volley – Mint Vero Volley Monza 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 30-28)

Cisterna Volley: Baranowicz 2, Faure 17, Nedeljkovic 9,Diamantini 8, Bayram 16, Ramon 20, Pace (L), Tarumi n.e., Rivas, Fanizza, Mazzone n.e., Finauri (L) n.e., Czerwinski 2. Allenatore: Falasca

Mint Vero Volley Monza: Kreling 5, Szwarc 13, Beretta 2, Averill 8, Zaytsev 12, Marttila 13 Gaggini (L), Mancini n.e. Rohrs n.e.,Lee n.e., Lawani 3, Picchio (L) n.e., Di Martino. Allenatore: Eccheli

Arbitri: Alessandro Cerra – Marco Zavater

Note:Durata set: 24’, 32’, 33’, 39’ Totale: 2h08

Attacco: Cisterna Volley 48% ,Mint Vero Volley Monza 43% . Ricezione: Cisterna Volley 39%(26%prf) , Mint Vero Volley Monza 43% (29% perf). Ace: Cisterna Volley 8 Mint Vero Volley Monza 4. Muro: Cisterna Volley 10, Mint Vero Volley Monza 11