Volley, Cisterna prova di maturità: al Palasport arriva il Taranto

Il Cisterna Volley si prepara alla gara contro la Gioiella Prisma Taranto, in programma domani alle 20:30 al Palasport di Cisterna. Le due squadre, separate da un solo punto in classifica, si giocano punti fondamentali in una partita cruciale. Taranto, guidata da coach Dante Boninfante, cercherà di invertire la tendenza dopo i successi recenti dei pontini, ora al decimo posto grazie alle vittorie contro Padova e Modena.

I PRECEDENTI

Nei due confronti diretti in Superlega Credem Banca, Cisterna ha sempre avuto la meglio. Al primo incontro, ha rimontato da uno svantaggio di due set vincendo al tie-break, con Faure e Ramon protagonisti. Nella gara di ritorno, Cisterna si è imposta in quattro set al PalaMazzola, con un’altra brillante prestazione di Faure, top scorer con 20 punti.

“Siamo pronti ad affrontare Taranto. La squadra è carica e determinata a fare bene davanti al nostro pubblico. Gioiella Prisma Taranto ha un ottimo organico con nuovi giocatori rispetto allo scorso anno e sta trovando la giusta intesa. Saranno un avversario difficile, quindi dovremo dare il massimo per vincere. Sono soddisfatto della mia prestazione contro Modena, specialmente nei momenti cruciali. Giocare al Palapanini è sempre speciale per me, visto che è lì che ho iniziato come titolare l’anno scorso.” Dichiara Alessandro Finauri.