Volley, Cisterna si arrende a Verona e abbandona la corsa playoff

Il Cisterna Volley cede in tre set al Rana Verona e abbandona la corsa ai playoff. Quella vista al Palasport di viale delle Province è stata una partita combattuta, con i pontini costretti a rincorrere lungo tutto il match. I ragazzi di coach Guillermo Falasca perdono i primi due parziali rispettivamente 22-25 e 19-25, poi sotto di due set danno battaglia nel terzo in cui Verona è stata letteralmente trascinata dall’MVP del match Keita con un finale di partita tutto punto a punto, in cui i pontini hanno annullato tre match point prima di soccombere 26-28.

Le dichiarazioni di Jordi Ramon a fine match:

“Devo dire che Verona ha fatto un buon lavoro in questa partita, soprattutto nel muro-difesa e noi siamo riusciti a iniziare a giocare la nostra partita solo nel finale del terzo set. Questo non possiamo permettercelo in una competizione così difficile come la Superlega e posso dire, con il senno del poi, che sarebbe stato meglio iniziare da subito con questa intensità. A Cisterna mi sono trovato molto bene perché c’è un gruppo giovane e che lavora tanto: abbiamo centrato l’obiettivo salvezza che non era scontato all’inizio, ora dobbiamo continuare a giocare dando il massimo”.