Volley, Cisterna si arrende anche a Cuneo: seconda sconfitta consecutiva

Dopo il ko casalingo contro l’Itas Trentino, arriva un altro stop per il Cisterna Volley. Nella prima trasferta stagionale di Superlega, la formazione di coach Morato cede nettamente 0-3 (19-25, 18-25, 19-25) alla MA Acqua S. Bernardo Cuneo, che impone il proprio ritmo fin dai primi scambi e porta a casa tre punti pesanti.

Cuneo parte forte. Il primo set vede un Cisterna troppo falloso e poco incisivo in attacco. Cuneo approfitta subito delle incertezze dei pontini, guidata dall’esperienza di Zaytsev e dalla precisione di Stefanovic, autore di una prova solida sia in battuta che a muro. I laziali restano in scia fino al 13-16, poi gli ospiti allungano e chiudono 19-25 grazie a una maggiore continuità in contrattacco.

Secondo parziale sulla stessa linea

Anche nel secondo set il copione non cambia. Cisterna prova a reagire con Lanza e Ciko, ma la ricezione fatica a reggere la pressione dai nove metri di Cuneo. Gli ospiti si dimostrano più concreti e ordinati: ottimo l’impatto di Codarin e Baranowicz in regia, con attacchi distribuiti e poche sbavature. Il 18-25 finale fotografa bene l’andamento del parziale.

Nel terzo set Cuneo chiude i conti

Morato prova a cambiare qualcosa inserendo Bayram e Guzzo, ma la musica non cambia. Cisterna resta agganciata fino al 14-16, poi un nuovo break dei piemontesi, spinti da un brillante Stefanovic (top scorer con 7,8 di valutazione), scava il solco decisivo. L’ultimo punto arriva su un errore in attacco dei pontini, che consegnano il 19-25 e lo 0-3 finale.

Numeri e analisi

Cisterna chiude con un 39% in attacco e troppi errori diretti (17 in totale), mentre Cuneo si dimostra più equilibrata in tutti i fondamentali: 64% in attacco, 47% in ricezione e una media di quasi tre muri vincenti a set.

Tra i laziali, Bayram e Guzzo sono i più positivi in fase offensiva, mentre in casa Cuneo brillano Zaytsev e Stefanovic, con un ottimo supporto del libero Copelli in seconda linea.

Prossimo impegno

Per Cisterna un’altra prestazione sottotono che lascia spazio a riflessioni. Serve ritrovare continuità e maggiore nei momenti chiave. Mercoledì al “Palazzetto dello Sport” di Cisterna arriverà un’altra sfida complicata contro il Grottazzolina alle 20:30, ma anche l’occasione per invertire la rotta e cercare il primo successo stagionale.