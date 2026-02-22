Volley, Cisterna si arrende solo al quinto set contro Civitanova

Che partita al Palasport di Cisterna! I pontini lottano, vanno avanti due volte, ma alla fine devono arrendersi al tie-break: Cucine Lube Civitanova passa 3-2 e si prende il confronto al termine di una sfida lunga, intensa e piena di ribaltamenti.

La gara si apre con la Lube più concreta nei momenti chiave: gli ospiti strappano il primo set 25-18, approfittando di qualche difficoltà in ricezione dei padroni di casa e trovando buone soluzioni in attacco. Cisterna però non si scompone e reagisce nel secondo parziale, giocato punto a punto e chiuso 25-17 dai marchigiani, che alzano il livello soprattutto con il servizio.

Nel terzo set, Cisterna riesce a spuntarla 25-23 con maggiore lucidità nelle fasi finali. Cisterna ha il merito di non mollare: nel quarto parziale i ragazzi di Morato tengono alta l’intensità, difendono tanto e colpiscono nei momenti giusti, riportando tutto in parità con il 29-27 che trascina la sfida al tie-break.

Nel set decisivo l’equilibrio dura fino a metà, poi è la Lube a trovare l’allungo decisivo e a chiudere 15-11, mettendo il sigillo su una partita che ha messo in mostra carattere e qualità da entrambe le parti.

Per Cisterna resta il rammarico di una sconfitta arrivata sul filo di lana, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa a un avversario di altissimo livello, mostrando personalità, capacità di reazione e buone soluzioni di gioco. Un punto che muove comunque la classifica e una prestazione che, al di là del risultato, conferma la crescita della squadra in un campionato che non concede pause.