Volley, Cisterna si prepara alla trasferta con la Lube Civitanova

Il Cisterna Volley si prepara a chiudere ottobre con una trasferta impegnativa contro la Cucine Lube Civitanova, una delle squadre più prestigiose della Superlega. La formazione di coach Falasca arriva alla sfida con fiducia e determinazione, pronta a confrontarsi con un avversario di alto livello. Civitanova, attualmente al quinto posto, ha vissuto un inizio di campionato altalenante: imbattibile in casa contro Padova e Monza, ha però subito sconfitte in trasferta contro Milano e Verona. Sotto la guida del tecnico Giampaolo Medei, tornato dopo il successo in CEV Cup con il Resovia, la Lube ha rinnovato profondamente il suo roster, puntando su giovani promettenti come il regista Mattia Boninfante e l’opposto Petar Dirlic.

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione spiccano Adis Lagumdzija, miglior marcatore della squadra con 57 punti e un’efficienza in attacco del 47%, e Mattia Bottolo, con 53 punti e un’efficacia del 46,4%. In difesa, il libero e capitano Fabio Balaso ha registrato 65 ricezioni con un’efficacia superiore al 23%. Al centro, Marko Podrascanin, tornato dopo otto anni, ha già contribuito con ottime prestazioni, affiancato dal campione olimpico Barthelemy Chinenyeze, autore di 22 punti con un’efficacia del 50% e due muri realizzati.

Per il Cisterna, la partita rappresenta una prova difficile ma stimolante, contro una squadra storica che, nonostante alcune difficoltà, resta tra le più competitive del campionato.