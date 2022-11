Volley Cisterna, Soli: “Il gruppo deve credere nelle sue potenzialità”

Indimenticabile impresa sportiva da parte della Top Volley Cisterna che domenica ha superato con un rotondo 3-0 i campioni d’Italia della Lube.

Un Palasport pieno di tifosi in festa che ha assistito fino al termine dell’incontro la partita, rimanendo a bordo campo per salutare i propri beniamini.

La Top Volley Cisterna ora è terza in classifica con 13 punti e sabato alle 18 sarà impegnata a Monza contro la Vero Volley degli ex Stephen Maar e Artur Swarc.

Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna): “Senza dubbio siamo soddisfatti della pallavolo espressa e del risultato ottenuto, soprattutto perché venivamo da un momento non semplice dal punto di vista emotivo e delle performance messe in campo nelle ultime partite. Ci siamo confrontati, abbiamo lavorato e sono contento che i ragazzi abbiano ottenuto questo risultato perché ci dà ulteriore modo di credere in quello che stiamo facendo. Speriamo che continui a succedere ciò che è accaduto con la Lube, cioè che conti poco la fama e invece arrivino risultati per il gioco di squadra espresso. Questo gruppo deve continuare a credere di avere potenzialità partendo da una base di grande umiltà e di lavoro che sono i presupposti dei risultati ottenuti fino ad oggi”.