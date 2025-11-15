Volley, domani a Cisterna arriva Modena. Capitan Bayram:”Servirà il 110%”

Dopo la bella vittoria di Monza, è già tempo di vigilia per il Cisterna Volley. Domani alle ore 19 al Palasport di viale delle Provincie arriva la Valsa Group Modena. Un match importante per la squadra di coach Morato, pronta a cavalcare l’onda della bella prestazione in terra lombarda per continuare a mettere punti in cascina. Modena si presenta a Cisterna dopo un allenamento congiunto disputato al PalaPanini contro Verona, un test chiuso sul 2-2 e utile al tecnico Alberto Giuliani per ruotare tutto il gruppo.

A presentare la sfida ci ha pensato il capitano Efe Bayram, soddisfatto del momento della sua squadra: “Modena è solida, forte al servizio e in side-out. Se gira bene, può battere chiunque. Noi arriviamo a questa partita con fiducia, la vittoria di Monza ci ha dato morale e stiamo crescendo giorno dopo giorno”. Il rientro nel palazzetto di casa, dopo due trasferte consecutive, rappresenta un fattore in più: “Giocare davanti ai nostri tifosi è sempre speciale – continua Bayram – la gente di Cisterna riesce a trasmetterci energia. Domenica servirà il 110%, ognuno di noi dovrà dare tutto, e sono sicuro che il pubblico farà lo stesso”. Il capitano ha parlato anche del proprio percorso fisico, dopo un avvio complicato: “Ora sto meglio, ho superato i problemi alle caviglie. A Monza credo di aver giocato la mia miglior partita della stagione e per me, da capitano, è ancora più importante riuscire a dare il massimo per la squadra”.