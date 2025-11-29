Volley, domani c’è Perugia-Cisterna. Morato: “Serve la gara perfetta”

Il Cisterna Volley è pronto alla trasferta più complicata della stagione: domenica alle 18 i pontini faranno visita ai campioni d’Europa della Sir Perugia, primi in SuperLega con 20 punti. Una sfida dal coefficiente altissimo, che Cisterna affronta con la volontà di reagire dopo il ko contro Milano e con la consapevolezza di non avere nulla da perdere.

La formazione di Morato, reduce da due successi importanti prima dello stop con l’Allianz, ha preparato la gara curando ogni dettaglio. “Per fare punti servirà la partita perfetta – ha spiegato il tecnico – e dovremo sfruttare ogni occasione, restando in gara il più a lungo possibile. Queste gare si preparano da sole: affrontare i campioni d’Europa dà stimoli enormi”.

Perugia arriva dal 3-1 contro Monza, dopo il passo falso di Trento. Quattro i precedenti ufficiali, tutti favorevoli alla Sir. Unico ex del match Filippo Lanza. Diretta streaming su VBTV e DAZN.