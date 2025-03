Volley, domani Gara 2 dei Playoff Scudetto: a Cisterna arriva l’Itas Trentino

Il Cisterna Volley torna al Palasport di viale delle Provincie per Gara 2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto. Domani alle ore 18 i ragazzi di coach Falasca affronteranno l’Itas Trentino dopo la sconfitta di una settimana fa. Nel primo incontro della serie, Cisterna Volley ha mostrato una buona partenza, salvo poi subire il crescente ritmo imposto da Trento, trascinata da un brillante Kamil Rychlicki, MVP di Gara 1. La squadra allenata da Fabio Soli ha evidenziato una grande solidità difensiva e una ottima efficacia in battuta e in attacco. Dopo il primo atto dei quarti di finale, l’Itas Trentino ha inoltre ottenuto una vittoria in rimonta al tie-break contro lo Ziraat Bank Ankara nell’andata della Semifinale di CEV Cup, disputata mercoledì scorso.

I precedenti

La partita di domenica rappresenterà il quinto scontro stagionale tra le due formazioni, rendendo l’Itas Trentino la squadra più affrontata in incontri ufficiali nella recente storia del Cisterna Volley. Il primo si è giocato lo scorso 29 settembre proprio a Cisterna al Palasport di Viale delle Provincie, mentre i successivi tre incontri si sono disputati alla ilT quotidiano Arena di con Itas Trentino sempre vincente.

Dichiarazioni

Domenico Pace (Cisterna Volley): “Contro Itas Trentino ci attende un’altra sfida impegnativa, ma per me è sempre un piacere ritrovare i miei ex compagni. Siamo pronti per affrontare Gara 2 nel nostro palazzetto e invitiamo i tifosi a sostenerci numerosi. Giocare in casa è sempre un’emozione speciale, e domenica scopriremo chi riuscirà a prevalere. Per battere Trento sarà fondamentale esprimere un livello di gioco altissimo, mantenendo la massima intensità in ogni set senza mai abbassare la guardia. La continuità sarà l’elemento decisivo contro un avversario di grande valore”.