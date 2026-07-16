Volley, Durigon è il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A

Claudio Durigon è il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A. Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nativo di Latina, succede a Massimo Righi, che ha guidato la Lega come Presidente dal 2020 al 2026, e che continuerà il proprio percorso all’interno della struttura con l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A è stato eletto al termine dell’Assemblea straordinaria, tenutosi a Bologna, dove si è svolto il Volley Mercato 2026, con tre giorni di incontri e riunioni dedicate ai club di Serie A. L’evento si chiuderà oggi con la Presentazione della Stagione e Calendari 2026/27, con il lancio ufficiale dell’82° campionato di Serie A Credem Banca.

Per quanto riguarda gli altri temi dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, è stato eletto per acclamazione Carlo Ghirardi (Consoli Sferc Brescia) come nuovo consigliere della Serie A2 Credem Banca, in sostituzione del consigliere uscente Fabio Mechini; è stata presa visione del bilancio preconsuntivo 2025/26 e approvato all’unanimità il bilancio preventivo per la stagione 2026/27.

Le parole del nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A, Claudio Durigon: “Quando mi è stato proposto di assumere questo ruolo, la mia prima reazione è stata quasi di incredulità. Ho pensato: state scherzando? Non me lo aspettavo davvero. Poi, però, ho iniziato a riflettere e ho capito che forse un filo conduttore c’è. Perché anche nella mia esperienza politica ho sempre cercato di costruire relazioni, mettere insieme persone, trovare soluzioni, dare una mano. E in questi anni ho avuto il piacere di confrontarmi con tanti di voi sui temi della crescita della pallavolo italiana”.

“Con grande orgoglio – continua – accetto questo incarico e desidero innanzitutto ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. Per me è un onore entrare a far parte di una realtà che rappresenta una delle più grandi eccellenze dello sport italiano nel mondo”.