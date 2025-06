Volley, il Terracina vince a Tor di Quinto e strappa il pass per la B2 Nazionale

Con una splendida prestazione contro Tor di Quinto, il Terracina torna ufficialmente in Serie B2 Nazionale di pallavolo femminile.

Partita combattutissima in quel di Formello, con le ragazze vestite di biancoceleste che hanno saputo chiudere i conti sul 2-3 che sa di promozione e riporta in alto la città di Terracina dopo un anno difficile per lo sport locale.

La cronaca

Il primo set è dominato dalle pontine, con Tor di Quinto che, nonostante la grande partenza, sarà chiamato ad inseguire. Due ace di Mordecchi, un muro e un attacco vincente di Mariani avviano verso il successo le ragazze di coach Pesce. Qualche errore in ricezione concede un paio di punti a Tor di Quinto, ma le pontine continuano a giostrare il pallino del gioco e portano a casa un primo set che sa di storia.

Nel secondo set qualche defiance di troppo riaccende la speranza per le padrone di casa. Si va ai vantaggi in un finale al cardiopalma ma alla fine Tor di Quinto chiude 29-27.

Nel terzo set si mette subito male per le ragazze biancocelesti: le avversarie partono fortissimo, approfittando di una serie di errori delle ospiti, con Tor di Quinto che mantiene il controllo e chiude 25-19. Set da dimenticare, ma la promozione resta lì, a un passo per il Terracina, che vuole tornare a sognare.

La reazione sperata non tarda ad arrivare e il quarto set è tutto a tinte biancocelesti, preludio del quinto e della grande festa delle pontine, che arriva dopo il 15-10 conquistato nell’ultimo set.

Alla festa delle pontine non potevano non fare seguito i post di congratulazioni arrivati via social, tra cui quello dell’assessore allo Sport, Alessandra Feudi: “Congratulazioni alla Volley Terracina per il prestigioso ritorno in Serie B2 Nazionale di Pallavolo! Complimenti al Presidente Giuseppe lannarilli, alle straordinarie giocatrici e a tutto lo staff tecnico per il traguardo raggiunto con passione e dedizione. Un successo che premia il duro lavoro e l’impegno di tutta la squadra! Avanti così, pronti a scrivere nuove pagine di gloria!”.