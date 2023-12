Volley: la Plus Sabaudia riparte da Sorrento

Nuovo turno infrasettimanale per Sabaudia che torna in campo, dopo la scottante sconfitta esterna contro Marcianise persa 3-2 nell’incontro valido per l’ultima giornata di andata del girone Blu del campionato di Serie A3 Credem Banca. La Plus Volleyball, dopo il giro di boa riparte da Sorrento e cerca un pronto riscatto nella trasferta di sabato 30 dicembre, dove alle 18 incontrerà la Shedirpharma, match trasmesso in diretta sul canale YouTube Legavolley.

Le parole di Andrea Rondoni (Plus Volleyball Sabaudia): “L’ultimo match con Marcianise ci ha visti protagonisti di una rimonta da parte loro, purtroppo. Eravamo sopra 2-1 e avanti nel set 14-11 quando siamo stati rimontati in una partita in cui eravamo quotati come favoriti per un incontro che avevamo tranquillamente in pugno. Abbiamo chiuso il girone di andata con molte difficoltà, tra cui quella oggettiva dell’organico. Ora ci apprestiamo per ripartire nel girone di ritorno consapevoli del fatto che continuando di questo passo non andremo molto lontano e dobbiamo cercare di cambiare subito marcia, non basteranno più gli scontri diretti, ma dobbiamo cercare di racimolare punti anche da partite più difficili, dalle trasferte insidiose, incominciando già dal prossimo match del 30 dicembre a Sorrento in un campo difficile sul quale dobbiamo vender cara la pelle”.