Volley, la rete del Project Network

Cresce la rete della pallavolo inclusiva con il “Project Network Volley”, un’iniziativa che mette al centro sport, formazione e divertimento, pensata per chi si avvicina alla disciplina con qualche anno di ritardo ma con grande entusiasmo.

Il progetto, promosso da Tonino Federici, direttore tecnico della Virtus Volley Latina, è partito lo scorso gennaio e coinvolge ogni settimana atlete e atleti delle categorie Junior e Senior in allenamenti congiunti, con l’obiettivo di favorire la crescita tecnica e soprattutto emotiva sotto rete.

Sono ben dieci le società coinvolte: oltre alla Virtus Volley Latina, partecipano New Volley, Futura Terracina, Priverno Volley, Onda Volley Anzio, Volley Sermoneta, Giò Volley Aprilia, Borgo Montello Volley, Nettuno Team Volley e United Volley Pomezia. Un vero network territoriale che unisce realtà diverse sotto un’unica visione sportiva.

“L’obiettivo – dice Tonino Federici – è contaminare il più possibile i bambini di uno sport sereno, in cui l’errore è un elemento amico e fonte di apprendimento, che non deve costituire motivo di stress. E’ un approccio non giudicante, al quale siamo chiamati tutti in questi appuntamenti settimanali, da chi allena a chi va in campo”.

Una filosofia chiara, che punta più sul percorso che sul risultato. “Il movimento e il gesto tecnico devono essere appresi attraverso le emozioni che trasmettono. Più l’emozione è positiva, più il movimento e il gesto sono fluidi”, aggiunge Federici, sottolineando l’importanza di un ambiente sano e stimolante.

A seguire i gruppi del progetto, per la Virtus Volley Latina, sono i coach Silvia Fusco, Federica Stefani, Andrea Di Veroli, Gianluca Bono e Gianluca D’Atino.

Intanto, prosegue anche l’attività agonistica parallela nei campionati FIPAV. Nel fine settimana, la Prima Divisione tornerà in campo sabato 11 aprile (ore 18) al Liceo Alighieri contro la Volta Latina, dopo lo stop contro la capolista Priverno che ha interrotto una striscia di nove vittorie consecutive.

Sempre sabato, alle 16.30, l’Under 17 affronterà il Cisterna 88 dopo l’esordio vincente contro Multisports, mentre domenica 12 aprile (ore 16.30) sarà la volta dell’Under 13, impegnata in casa contro il Volley Terracina dopo il successo per 3-0 sulla Cosmos.

Buone notizie anche dalla Terza Divisione, con le ragazze che hanno chiuso il campionato al terzo posto grazie alla vittoria sulla Volta Latina. Nella competizione Acli, infine, l’Under 16 tornerà in campo il 9 maggio contro Avila Blu per il recupero dell’ultima giornata della seconda fase.

Un progetto, quello del Network Volley, che va oltre il campo: un laboratorio di crescita sportiva e umana, dove la pallavolo diventa strumento di inclusione e condivisione.