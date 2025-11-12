Volley, respinto il ricorso del Monza: confermata la vittoria di Cisterna

Il Cisterna Volley può festeggiare: il ricorso presentato dal Vero Volley Monza in merito alla gara n. 35 di SuperLega è stato respinto, e il successo ottenuto sul campo è stato confermato.

Monza aveva contestato un presunto errore tecnico del primo arbitro durante il tie-break, sul punteggio di 13-14 in favore di Cisterna, relativo all’ammissione tardiva di una richiesta di Video-Check da parte della squadra ospite. La società lombarda chiedeva, di conseguenza, la non omologa del risultato e la ripetizione della gara.

Dall’esame degli atti ufficiali, però, è emerso che la richiesta del Monza era stata formalizzata alle 20:52, oltre il termine perentorio previsto dal Regolamento Giurisdizionale. Inoltre, l’articolo 16 del Regolamento Video-Check stabilisce chiaramente l’inammissibilità di istanze volte a censurare le decisioni arbitrali sull’uso dello strumento di verifica.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso e confermato l’omologazione del match con il risultato acquisito sul campo. Cisterna Volley vede così rafforzata la propria posizione in classifica, mantenendo la vittoria conquistata sul parquet contro Monza.