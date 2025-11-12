Volley, respinto il ricorso del Monza: confermata la vittoria di Cisterna

Di
Redazione LatinaCorriere.it
-
L'esultanza dei ragazzi di coach Morato (foto via ig)

Il Cisterna Volley può festeggiare: il ricorso presentato dal Vero Volley Monza in merito alla gara n. 35 di SuperLega è stato respinto, e il successo ottenuto sul campo è stato confermato.

Monza aveva contestato un presunto errore tecnico del primo arbitro durante il tie-break, sul punteggio di 13-14 in favore di Cisterna, relativo all’ammissione tardiva di una richiesta di Video-Check da parte della squadra ospite. La società lombarda chiedeva, di conseguenza, la non omologa del risultato e la ripetizione della gara.

Dall’esame degli atti ufficiali, però, è emerso che la richiesta del Monza era stata formalizzata alle 20:52, oltre il termine perentorio previsto dal Regolamento Giurisdizionale. Inoltre, l’articolo 16 del Regolamento Video-Check stabilisce chiaramente l’inammissibilità di istanze volte a censurare le decisioni arbitrali sull’uso dello strumento di verifica.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso e confermato l’omologazione del match con il risultato acquisito sul campo. Cisterna Volley vede così rafforzata la propria posizione in classifica, mantenendo la vittoria conquistata sul parquet contro Monza.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE