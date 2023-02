Volley Sabaudia, domani in campo nel match salvezza contro Napoli

Appuntamento a domani sera per il Sabaudia Pallavolo, dopo la vittoria in rimonta contro il Sorrento, si torna in campo per recuperare il match in casa del QuantWare Napoli, altra sfida decisiva in chiave salvezza.

La partita, valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di pallavolo maschile di serie A3, si sarebbe dovuta inizialmente giocare lo scorso 8 gennaio ma venne rimandata a causa del Covid.

“Inutile girarci troppo intorno, è una partita fondamentale per noi e Napoli è una squadra alla nostra portata, anche per questo dovremo fare bottino pieno vista la classifica e la possibilità di rosicchiare punti su Sorrento e Modica – spiega Fabio Martini, assistant coach del Sabaudia – Sarà sicuramente una partita dove entrambe le squadre daranno tutto perché siamo consapevoli dell’importanza della posta in palio. Di recente loro si sono rinforzati con un innesto straniero che dimostra quanto, nonostante la posizione in classifica, non abbiano gettato la spugna e anzi si vogliono giocare tutte le gare rimaste provando a raggiungere una salvezza che ora sembra difficile.

Dal canto nostro invece, dopo la gara con Sorrento vinta in rimonta, forse siamo ancor più consapevoli che l’obiettivo salvezza è alla nostra portata e, come si dice, “vincere aiuta a vincere”, quindi sono convinto che faremo una bella gara dando tutto e lottando punto su punto”.

Nel match d’andata, era il 16 ottobre dello scorso anno, il Sabaudia vinse (3-1) ma l’avvio di partita fu tutto della formazione partenopea che si impose nettamente nel primo set (19-25) per poi cedere, ma solo ai vantaggi, nel secondo (28-26) quindi il Sabaudia riuscì a rimettere il match su binari più tranquilli (25-17 e 25-16). In quella partita, che durò oltre due ore, Rossato fu il top-scorer con 22 punti totalizzati (44%) ma fu una partita in cui il muro la fece da padrone con 11 block vincenti dei pontini e 10 del Napoli.

“Arriviamo a questa sfida infrasettimanale dopo un’importante vittoria, strappata con il carattere e la determinazione, a dimostrazione della qualità della squadra e soprattutto del gruppo che ha messo in evidenza il valore più importante del gioco: quello del non arrendersi mai – aggiunge Miriam Rizzardi, dirigente del club di Sabaudia – Nonostante la settimana impegnativa, con tre gare a distanza di 48 ore l’una dall’altra, mi auguro che questo stato d’animo sia una costante per tutto il resto del campionato. È fondamentale cercare di superare i propri limiti con la consapevolezza di avere a disposizione un team su cui contare. Anche con il Napoli mi aspetto una partita complicata, ma sono comunque di base sempre molto fiduciosa e convinta che la squadra possa continuare a crescere lavorando molto come sta già facendo”.