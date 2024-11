Volley, terza vittoria consecutiva per il Cisterna: battuta Grottazzolina al PalaSavelli

Continua il momento positivo del Cisterna Volley, che conquista il terzo successo consecutivo superando in trasferta la Yuasa Battery Grottazzolina per 3-1. La squadra di coach Falasca, dopo un inizio incerto, rimonta con autorità cedendo solo il primo set ai padroni di casa. Con questa vittoria, i pontini raggiungono momentaneamente Rana Verona al settimo posto in classifica con 12 punti.

MVP della gara il capitano Michele Baranowicz, che ha guidato la squadra con grinta e qualità: “Abbiamo regalato troppi punti nel primo set, ma poi siamo stati bravi a reagire. C’è ancora tanto da lavorare, soprattutto in fase di side-out, ma questa vittoria è un passo importante”.

Dopo aver perso il primo parziale 25-21, Cisterna ha ribaltato il match imponendosi nei tre set successivi (25-23, 25-19, 25-16), grazie a una prestazione di squadra compatta e agli spunti decisivi di Faure, Ramon e dello stesso Baranowicz.

Il Cisterna Volley prosegue così la sua corsa, confermandosi una delle squadre più in forma del momento nel campionato.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – CISTERNA VOLLEY 1-3 (25-21; 23-25; 19-25; 16-25)

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 3, Faure 20, Ramon 23, Bayram 9, Diamantini 12, Nedeljkovic 8, Pace (L), Rivas n.e., Finauri n.e., Fanizza, Czerwinski 1, Mazzone n.e, Tosti n.e. Allenatore: Falasca

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 1, Petkovic 17, Demyanenko 9, Comparoni 12, Tatarov 10, Antonov 15, Marchisio (L), Fedrizzi, Marchiani n.e., Cubito, Vecchi n.e., Mattei, Schalk n.e., Cvanciger. Allenatore: Ortenzi

ARBITRI – Puecher Andrea, Saltalippi Luca

NOTE-Durata set: 30’, 29’, 26’, 27’. Tot.1h52

Attacco: Cisterna Volley 49%, Yuasa Battery Grottazzolina 42%.

Ricezione: Cisterna Volley 41% (18% prf), Yuasa Battery Grottazzolina 51% (23% prf).

Ace: Cisterna Volley 10, Yuasa Battery Grottazzolina 8.

Muro: Cisterna Volley 14, Yuasa Battery Grottazzolina 9.