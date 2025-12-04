Volley, terzo ko consecutivo per il Cisterna: Verona passa per 3-0

Un’altra sconfitta, la sesta su nove partite per il Cisterna Volley. Gli uomini di coach Morato non riescono nemmeno a scalfire la corazzata Verona che, in scioltezza, rifila un secco tre a zero agli avversari. Pochi gli spunti positivi da parte del Cisterna al PalaOlimpia, complice anche la forza e la caratura di un avversario di livello.

La testa è già al prossimo impegno, quello di domenica, valevole per la decima giornata di SuperLega, quando al Palasport di via Delle Province arriverà Piacenza.

La cronaca

Il Cisterna si schiera con i soliti sei che Morato gioca da sei gare di fila: Mazzone e Plak al centro, Bayram e Lanza schiacciatori, Fanizza al palleggio, Guzzo opposto, Currie è il libero. Per contrastare i pontini, dall’altra parte, Soli si affida ai centrali Cortesia e Vitelli, l’opposto Darlan Souza, Keita e Mozic schiacciatori, Christenson al palleggio, libero D’Amico.

Nel primo set regna la fase di rodaggio fino all’11 pari, con Cisterna che tiene botta e un Verona costantemente sul pezzo. Il primo break va alla squadra di Morato, con un +3 (11-14) che non taglia le gambe ai padroni di casa. Verona blocca la fuga e rimette subito le cose a posto (14-14), poi inizia a condurre. Si porta a sua volta sopra di tre lunghezze (18-15) e mette le mani sul set, chiuso facilmente 25-19.

Nel secondo set Cisterna prova a rialzare la testa, subito break 0-3 ma, come accaduto nel primo parziale, i ragazzi di Soli bloccano sul nascere la fuga pontina, riappianano i conti e combattono con gli ospiti. Cisterna mantiene il set in equilibrio fino al 10 pari. Da questo momento è profondo rosso, anzi giallo per gli uomini di Morato: primo break degli scaligeri e successiva fuga. La squadra di Soli chiude senza soffrire troppo anche il secondo parziale (25-20).

Nel terzo emerge ancor di più la qualità di una squadra costruita per giocarsi il titolo: break iniziale, vantaggio che aumenta col passare delle giocate e vittoria finale che suggella il successo giallo-blu. Verona chiude 25-18.