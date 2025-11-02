Volley, troppa Lube per Cisterna: i pontini cadono a Civitanova

Il Cisterna Volley esce sconfitto ma a testa alta dal PalaCivitanova, dopo essersi arresa alla superiorità della Cucine Lube Civitanova, che si impone per 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-21) nella quarta giornata di Superlega. Una gara combattuta per i pontini, capaci di reagire dopo due set difficili, ma alla fine la maggiore qualità e continuità dei padroni di casa ha fatto la differenza.

La cronaca

Il match a Civitanova racconta una serata in cui il Cisterna, pur presentandosi con coraggio e personalità, vede sfumare la possibilità di un risultato pesante dopo aver tenuto banco alla Lube in più momenti. La formazione pontina, partita con Fanizza in regia e Guzzo terminale offensivo, supportata da Lanza e Bayram in banda, Mazzone e Plak al centro e Currie libero, approccia bene sia primo sia secondo set, trovando subito break importanti (5-8, poi 6-8). Le incertezze nella fase centrale dei parziali, però, permettono ai marchigiani di rientrare, spinti dalle percentuali offensive e da un servizio che fa la differenza.

Nonostante i tentativi di Morato di rimescolare le carte con l’ingresso di Barotto, Tarumi e Muniz, il primo e il secondo set si chiudono rispettivamente 25-17 e 25-22 per la Lube, con Cisterna capace comunque di mantenere una buona positività in attacco e di restare agganciata nel punto a punto.

La grande reazione arriva nel terzo set: i pontini giocano con aggressività, mettono in difficoltà la ricezione avversaria e, pur rischiando una rimonta biancorossa, mantengono la freddezza nel finale e chiudono 23-25 grazie alla pressione a muro e nonostante percentuali offensive non brillanti.

Nel quarto, però, l’inerzia torna rapidamente dalla parte della Lube, e non bastano l’ingresso di Salsi, il servizio di Lanza e i due match ball annullati per evitare il 25-21 finale.

Per i ragazzi di Morato restano la prestazione positiva e la crescita evidente rispetto alle prime giornate, con buoni segnali che continuano ad arrivare da tutta la squadra, su tutti da parte dei soliti Lanza e Bayram. Ora la testa va a domenica 16 novembre, quando i pontini torneranno tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Cisterna e ospiteranno il Modena.