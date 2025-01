Volley, troppa Lube per Cisterna: pontini al quinto ko consecutivo

Al Cisterna Volley non basta una gara fatta di lotta e sacrifici, i pontini provano in ogni modo a tenere il passo di una scatenata Lube Civitanova che alla fine trionfa per tre set a zero di fronte agli oltre 1600 presenti del Palasport di viale delle Province. I ragazzi di coach Falasca, nonostante una buona continuità in attacco e in ricezione, non riescono a prevalere su un’attenta e incisiva Civitanova, resiliente negli scambi più lunghi e orchestrata dai ritmi di Boninfante in regia. Per i pontini è il quinto ko consecutivo, ora la testa è già proiettata alla sfida di sabato prossimo contro la Sonepar Padova.

Formazioni

Nello scacchiere di coach Falasca torna titolare capitan Baranowicz, in diagonale con Faure. Gli schiacciatori sono Bayram e Ramon, con Mazzone e Nedeljkovic centrali e Pace libero. Coach Medei schiera Boninfante in regia in diagonale con Lagumdzija opposto, Nikolov e Bottolo laterali, con Chinenyeze e Podrascanin al centro e Balaso libero.

Cronaca

Nel primo set le due squadre combattono punto a punto. Ai colpi di Faure e Mazzone rispondono Nikolov e Bottolo fino al 14-14. Mazzone firma un bel primo tempo sul 15-14, ma è Lagumdzija al servizio a segnare il primo strappo del set sul 15-17. I pontini non si scompongono e con Nedeljkovic e Faure si riportano in pari sul 19-19. La sfida resta in equilibrio fino al 21-21, poi la diagonale di Bottolo porta la Lube avanti (21-23). Sul 23-24 è un colpo fuori misura di Faure a porre fine al set in favore degli ospiti.

Nel secondo set lo spartito non cambia, con il Cisterna Volley a rispondere punto a punto. Ramon in diagonale firma il 4-3, poi Faure con un attacco ben assestato tiene in equilibrio il parziale sul 9-9. Una bordata di Bottolo fa prendere margine alla Lube, che si porta sul 9-12, poi è Bayram a riportare sotto Cisterna sul 13-13. Sul 14-16 è la Lube a condurre con un colpo di Lagumdzija, con i pontini a inseguire. Nikolov trova le mani del muro sull’attacco che porta i marchigiani 16-19. Faure tiene in gioco il Cisterna Volley, chiudendo in parallela il punto del 20-22. La Lube amministra il vantaggio e con Bottolo, bravo a chiudere in pipe un lungo scambio, si porta sul 20-24. Un attacco fuori misura di Faure mette fine al set sul 20-25.

La squadra di coach Falasca inizia il terzo set con il giusto spirito, rispondendo punto a punto agli attacchi ospiti sul 7-7. La Lube prende quota sul parziale di 8-10, con il muro vincente di Podrascanin su Ramon. Nedeljkovic tiene i pontini in scia, firmando il 10-11 in primo tempo. I colpi di Bayram e Ramon tengono in gioco il Cisterna Volley sul 15-16, poi il muro di Lagumdzija vale la nuova fuga ospite sul 15-18. La squadra di Medei amministra il vantaggio e con Nikolov chiude un lungo scambio sul 17-21. La Lube non si ferma più e prima con Bottolo e poi con Boninfante, fa sua l’intera posta in palio sul 17-25.

Post gara

Domenico Pace (Cisterna Volley): “Oggi è stata una partita punta a punto, alla fine di ogni set hanno avuto la meglio loro, a noi c’è da lavorare, non ci sono uscite alcune cose sul break point, che è il nostro forte di solito, oggi è andata meglio a loro, quindi testa alla prossima. Il nostro obiettivo è quello di portare sempre a casa la vittoria, indipendentemente dall’avversario. Ora ci aspetta la trasferta contro Sonepar Padova,non sarà assolutamente facile come ogni partita in Superlega, però daremo sempre il nostro massimo”.

Tabellino

Cisterna Volley – Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25; 20-25; 17-25)

Cisterna Volley: Baranowicz 1, Faure 10, Ramon 7, Bayram 5, Nedeljkovic 5 Mazzone 7, Pace (L), Rivas, Diamantini 1. N.E. Tarumi, Fanizza, Czerwinski, Tosti, Finauri (L). Allenatore: Falasca

Cucine Lube Civitanova: Boninfante 3, Lagumdzija 15, Podrascanin 5, Chinenyeze 7,Bottolo 13, Nikolov 14, Balaso (L), Gargiulo, khanzadeh, Loeppky. N.E. Orduna, Tenorio, Bisotto (L), Dirlic,. Allenatore: Medei

Arbitri: Canessa Maurizio, Cappello Gianluca (Pazzaglini Marco)

Note- Durata set 30’, 28’,23’. Tot.1h21.

Spettatori: 1686

MVP: Aleksandar Nikolov

Attacco: Cisterna Volley 49% Cucine Lube Civitanova 62%. Ricezione: Cisterna Volley 55% (30% prf) Cucine Lube Civitanova 57% (33% prf). Ace: Cisterna Volley 1 Cucine Lube Civitanova 2. Muro: Cisterna Volley 1 Cucine Lube Civitanova 7.