Volley, troppa Lube per Cisterna: pontini sconfitti per 3-0

Il Cisterna Volley deve arrendersi alla forza della Lube Civitanova. All’Eurosuole Forum, i padroni di casa, guidati da un grande Loeppky, autore di 14 punti con il 59% in attacco, restano sempre avanti nei tre set e non concedono nessuna chance al Cisterna Volley. Tra le fila dei pontini, positivo l’ingresso di Michael Czerwinski, entrato a partita in corso, firmando 3 punti di cui un muro. Coach Falasca conferma il sestetto utilizzato contro Piacenza: Baranowicz in regia, Faure opposto, Mazzone e Nedeljkovic centrali, Bayram e Ramon in banda e Pace libero. Coach Medei schiera Boninfante in diagonale con Lagumdzija, Podrascanin e Chinenyeze al centro, Loeppky e Bottolo schiacciatori, con Balaso libero.

La cronaca del match

Il primo set è dominato dai marchigiani, incisivi sia al servizio che in attacco. Dopo un assalto di Faure, un primo tempo di Chinenyeze apre il divario sull’11-7. Boninfante innesca un ulteriore allungo sul 15-10, mentre Falasca prova a cambiare le carte in tavola inserendo Fanizza in palleggio, Czerwinski opposto e Tarumi in banda al posto di Ramon. Cisterna fatica però a risalire, e con due ace di Podrascanin, Civitanova arriva sul 22-11. Loeppky chiude il set con un attacco in pipe per il 25-14.

Nel secondo set, Civitanova continua ad alzare il ritmo, e nonostante gli sforzi di Faure, Loeppky porta subito avanti la squadra di Medei sull’8-4. Un muro di Czerwinski, che entra per sostituire Faure, tiene Cisterna in partita sul 9-7, ma la Lube si stacca di nuovo, spinta da un ottimo Loeppky che segna il 18-12. Mazzone e Bayram reagiscono portando Cisterna sul 19-16, ma un errore al servizio chiude il secondo set a favore dei padroni di casa, 25-19.

Nel terzo set, Cisterna approccia meglio la partita ma continua a inseguire. Loeppky tiene avanti Civitanova, mentre Ramon risponde tenendo i pontini vicini sul 9-8. Un muro di Podrascanin segna il 15-11. Capitan Baranowicz prova a riavvicinare i suoi dai nove metri con un ace sul 18-14. La Lube, però, spinge ancora al servizio con Lagumdzija, allungando sul 23-16. Faure protrae il set sul 24-19, ma un errore in battuta dello stesso francese chiude la partita a favore di Civitanova.

A fine partita a parlare è stato Efe Brayan che ha così commentato l’andamento della gara:”Stasera non abbiamo fatto una bella partita, non siamo riusciti ad approcciare bene il match, andando sotto contro la Cucine Lube Civitanova. Questa sera abbiamo fatto fatica lungo tutto il corso della partita. Ora la nostra attenzione dovrà essere alla prossima partita contro la Sonepar Padova, per invertire questa situazione di classifica, che ci vede fermi al dodicesimo posto senza nessuna vittoria. Con la spinta dei nostri tifosi vorremmo cambiare l’andamento di questo inizio stagionale con un successo già a partire dalla prossima partita, per poter invertire un avvio negativo”.

Il tabellino

Civitanova-Cisterna Volley 3-0 (25-14, 25-19, 25-19)

Cucine Lube Civitanova: Loeppky 14, Chinenyeze 5, Lagumdzija 13, Bottolo 2, Podrascanin 8, Boninfante 3; Balaso (L), Nikolov 6, Khanzadeh 1, Gargiulo. NE.: Orduna, Dirlic, Tenorio, Bisotto (L). All. Medei.

Cisterna Volley: Baranowicz 1, Bayram 6, Mazzone 3, Faure 6, Ramon 6, Nedeljkovic 2; Pace (L), Fanizza, Czerwinski 2, Tarumi, Rivas 1. NE.: Finau (L), Tosti, Diamantini. All. Falasca.

Arbitri: Giardini e Zavater.

Note: spettatori 2391, incasso di 15782 euro. Durata set: 24’, 29’, 25’, totale 78’.

Civitanova: battute sbagliate 19, vincenti 6, muri 8, errori 25. Cisterna: bs. 14, v. 1, m. 5, e. 23.