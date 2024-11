Volley, turno di riposo per Cisterna: i pontini in vetta nelle classifiche individuali

Il Cisterna Volley non scenderà in campo questo weekend, avendo già disputato in anticipo la decima giornata di Superlega Credem Banca, chiusa con una sconfitta per 3-1 contro l’Allianz Milano. Nonostante il risultato, la squadra pontina si distingue per i 12 punti in classifica e per le ottime performance individuali e collettive nei primi dieci turni.

Con 40 set giocati, il Cisterna è la seconda squadra con più set disputati, superata solo dalla Sonepar Padova (41). Sul fronte dei punti totali, la formazione allenata da coach Falasca è terza con 606 punti, dietro Padova e Itas Trentino.

Impressionanti i numeri nel fondamentale del muro: il Cisterna Volley è leader assoluto con 90 muri vincenti. Spicca Aleksandar Nedeljkovic con 24 muri personali, seguito da Jordi Ramon (18), Daniele Mazzone (13), Theo Faure (11) ed Enrico Diamantini (10), tutti in doppia cifra in questa specialità.

Un bilancio che, al netto della recente sconfitta, conferma la solidità del team in diversi aspetti del gioco.