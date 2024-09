L’U19 maschile dei Lions Volley Latina, iniziano la loro stagione in grande stile, vincendo con un netto 3-0 (25-17, 25-8, 25-19) nella gara di qualificazione per il prossimo campionato di Eccellenza contro il Volley Santa Monica. Un risultato finale netto per la squadra del coach Viviani.

Prossima gara domani, alle 17:00, quando i ragazzi saranno nuovamente impegnati in casa contro Poolstars, vittoriosa per 3-1 nella gara di andata. I Lions dovranno essere bravi a riscattare questo risultato.