Volley, Vidya Viridex Sabaudia: a Lecce successo chiave in rimonta

Il Vidya Viridex Sabaudia trionfa 1-3 sul campo dell’Aurispa Links Lecce, aggiudicandosi tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Dopo aver perso il primo set 25-21, la squadra di coach Nello Mosca reagisce con determinazione vincendo i successivi parziali 18-25, 17-25 e 22-25.

Con questa vittoria, i pontini salgono a 18 punti in classifica, superando proprio il Lecce, fermo a 16. Grande protagonista il capitano Onwuelo, autore di 26 punti, e decisivo nei momenti chiave del match.

«Abbiamo giocato palla su palla grazie al lavoro intenso della settimana. Ora dobbiamo continuare a concentrarci sulle prossime sfide», ha dichiarato Stamegna a fine gara.

Il Sabaudia tornerà in campo domenica 19 gennaio contro Castellana Grotte al Pala Vitaletti, in un’altra sfida cruciale per il proprio cammino.