Volleyball Sabaudia, il calendario della stagione 2023/2024

Per la neonata Plus Volleyball Sabaudia è arrivato il momento di scoprire le avversarie della stagione, infatti è stato ufficializzato il calendario del campionato maschile di Serie A3 Credem Banca, stagione 2023/24. La Plus Volleyball Sabaudia comincerà la sua avventura tra le mura amiche del PalaVitaletti il 15 ottobre nell’incontro casalingo contro la ShedirPharma Sorrento, è sarà alle ore 18.

Per la trasferta della seconda giornata, domenica 22 ottobre, la Plus Volleyball sarà impegnata in Puglia, ospite della Just British Bari. Il primo big match sarà solo il turno successivo, quando Sabaudia ospiterà la OmiFer Palmi. Primo turno infrasettimanale martedì 1 novembre per la trasferta di Fano, che anticipa il riposo della quinta giornata, secondo turno infrasettimanale giovedì 7 dicembre, quando i pontini ospiteranno San Giustino. Il girone di andata terminerà martedì 26 dicembre con la trasferta a Modica.

Gigi Goldner, Plus Volleyball Sabaudia: “Con la chiusura del mercato e l’ufficializzazione dei calendari si è chiusa una prima fase importante per la nuova società Plus Volleyball Sabaudia. Mi ritengo soddisfatto per i ragazzi che formeranno il team per il prossimo campionato di A3, anche se è una competizione nuova per me, che non conosco e quindi tutta da scoprire. Abbiamo messo a disposizione per il tecnico Giombini atleti validi. Come neo società il nostro obiettivo è quello di fare un campionato dignitoso, le potenzialità per far bene ci sono. Speriamo, a fine anno, di poter raccogliere i frutti di questa prima parte di lavoro. Doveroso il mio ringraziamento a tutti i collaboratori presenti con me alla tre giorni di mercato a Bologna, sicuramente senza di loro sarebbe stato più difficile mettere a punto il nuovo team, ognuno per la propria parte di competenza. Spero che la città di Sabaudia si riaffacci al palazzetto e ci accolga, come neo società costituita, nel miglior modo possibile. Il nostro dovere è quello di far appassionare il pubblico e di portarlo sempre più numeroso, partita dopo partita, a tifare Plus Volleyball Sabaudia”.

Di seguito il calendario di andata e ritorno:

15/10/2023 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Shedirpharma Sorrento 1ª Giornata Andata 15/10/2023 18:00

22/10/2023 18:00 Just British Bari Plus Volleyball Sabaudia 2ª Giornata Andata 22/10/2023 18:00

29/10/2023 18:00 Plus Volleyball Sabaudia OmiFer Palmi 3ª Giornata Andata 29/10/2023 18:00

01/11/2023 18:00 Virtus Fano Plus Volleyball Sabaudia 4ª Giornata Andata 01/11/2023 18:00

12/11/2023 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Avimecc Modica 6ª Giornata Andata 12/11/2023 18:00

19/11/2023 18:00 Leo Shoes Casarano Plus Volleyball Sabaudia 7ª Giornata Andata 19/11/2023 18:00

26/11/2023 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Pallavolo Macerata 8ª Giornata Andata 26/11/2023 18:00

03/12/2023 18:00 QuantWare Napoli Plus Volleyball Sabaudia 9ª Giornata Andata 03/12/2023 18:00

07/12/2023 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Erm Group San Giustino 10ª Giornata Andata 07/12/2023 18:00

10/12/2023 18:00 Rinascita Lagonegro Plus Volleyball Sabaudia 11ª Giornata Andata 10/12/2023 18:00

17/12/2023 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Aurispa DelCar Lecce 12ª Giornata Andata 17/12/2023 18:00

26/12/2023 18:00 Volley Marcianise Plus Volleyball Sabaudia 13ª Giornata Andata 26/12/2023 18:00

30/12/2023 18:00 Shedirpharma Sorrento Plus Volleyball Sabaudia 1ª Giornata Ritorno 30/12/2023 18:00

07/01/2024 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Just British Bari 2ª Giornata Ritorno 07/01/2024 18:00

14/01/2024 18:00 OmiFer Palmi Plus Volleyball Sabaudia 3ª Giornata Ritorno 14/01/2024 18:00

21/01/2024 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Virtus Fano 4ª Giornata Ritorno 21/01/2024 18:00

04/02/2024 18:00 Avimecc Modica Plus Volleyball Sabaudia 6ª Giornata Ritorno 04/02/2024 18:00

11/02/2024 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Leo Shoes Casarano 7ª Giornata Ritorno 11/02/2024 18:00

18/02/2024 18:00 Pallavolo Macerata Plus Volleyball Sabaudia 8ª Giornata Ritorno 18/02/2024 18:00

25/02/2024 18:00 Plus Volleyball Sabaudia QuantWare Napoli 9ª Giornata Ritorno 25/02/2024 18:00

28/02/2024 18:00 Erm Group San Giustino Plus Volleyball Sabaudia 10ª Giornata Ritorno 28/02/2024 18:00

10/03/2024 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Rinascita Lagonegro 11ª Giornata Ritorno 10/03/2024 18:00

17/03/2024 18:00 Aurispa DelCar Lecce Plus Volleyball Sabaudia 12ª Giornata Ritorno 17/03/2024 18:00

24/03/2024 18:00 Plus Volleyball Sabaudia Volley Marcianise 13ª Giornata Ritorno 24/03/2024 18:00