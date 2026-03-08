Volpe dopo la Salernitana:”Perdere con due uomini in più fa male”

Un ko che sulla carta ci può stare, ma che per come si era messa la gara non può che far gridare rabbia al Latina. Ruotano sostanzialmente attorno a questo concetto le parole in conferenza stampa di mister Gennaro Volpe, intervenuti ai microfoni dopo la sconfitta in casa della Salernitana. Il tecnico nerazzurro non nasconde l’amarezza per una partita che, soprattutto alla luce della doppia superiorità numerica, avrebbe potuto avere un epilogo diverso. “C’è rabbia – spiega mister Volpe –. A Salerno ci sta anche di perdere, anche perché la Salernitana è stata costruita per altri traguardi, ma farlo con due uomini in più fa male e ci prendiamo le nostre responsabilità, me compreso”.

Secondo l’allenatore, la differenza si è vista soprattutto nell’atteggiamento: “Loro hanno mostrato una rabbia diversa rispetto alla nostra, noi siamo una squadra che deve salvarsi e in certe situazioni dobbiamo dare qualcosa in più”. Il tecnico pontino ha poi analizzato uno dei limiti principali della sua squadra, ossia quello realizzativo: “Numeri alla mano, siamo una squadra che fa fatica a fare gol. Dispiace perché avevamo approcciato bene la gara, ma bisognava essere più lucidi nell’ultima scelta”. Mister Volpe ha poi concluso ringraziando i tifosi nerazzurri arrivati all’Arechi: “Dispiace per i tanti tifosi venuti fin qui, meritano di più per come ci sostengono”.