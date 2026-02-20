Voucher da 500 euro per i giovani sportivi di Latina, aperto l’avviso pubblico

È online l’avviso pubblico del Comune di Latina per la concessione di contributi destinati all’acquisto di attrezzature sportive e all’erogazione di voucher per la pratica di attività sportive. Possono presentare domanda i giovani residenti nel Comune di Latina di età compresa tra i 14 e i 35 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 15.000 euro oppure giovani con disabilità fisica o psicologica.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa – afferma il sindaco Matilde Celentano – è incentivare concretamente la pratica dell’attività fisica tra i nostri giovani e promuovere la cultura della prevenzione, del benessere e di uno stile di vita sano e attivo. Questo avviso rappresenta una possibilità reale per tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio che, per motivi economici o personali, potrebbero incontrare difficoltà nell’accedere a percorsi sportivi strutturati. Lo sport non è solo attività fisica: è inclusione, è crescita, è educazione al rispetto delle regole e degli altri. Significa costruire relazioni sane, rafforzare l’autostima, sviluppare disciplina e spirito di squadra. Con questa misura vogliamo offrire ai giovani di Latina uno strumento concreto per avvicinarsi o riavvicinarsi allo sport, sostenendoli in un momento delicato della loro formazione personale e sociale. Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunità. Attraverso l’attivazione di percorsi sportivi da svolgersi entro il 2026, intendiamo creare opportunità diffuse, accessibili e inclusive, affinché nessuno resti indietro e tutti possano trovare la disciplina più adatta alle proprie inclinazioni e capacità”.



I percorsi saranno realizzati presso le 13 associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore individuati tramite precedente avviso pubblico: In Team Latina, Boxe Latina, Dreams Factory, Tennis Rg, Comitato Provinciale Latina, Leojunkwan, Judo Club Arca, Scuola Danza Tersicore, Nuoto 2000, Follow The Fox, Taekwondo Club Latina, Judo Ippon Latina e Takiwatanga Rugby.

“Le risorse programmate per questo avviso – aggiunge l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – messe a disposizione dal Fondo Politiche Giovanili destinato ai Comuni sede di partenza della Fiamma Olimpica, ammontano complessivamente a 33.000 euro, da suddividere tra associazioni aderenti e voucher per gli sportivi. Il Comune di Latina potrà erogare 66 voucher del valore di 500 euro ciascuno, attivabili presso una sola associazione e per il conseguimento di una sola disciplina sportiva. Sono numerose le discipline tra cui scegliere: dal tennis alle arti marziali, dal nuoto al rugby e alla danza, passando per attività inclusive e specificamente pensate anche per persone con disabilità”.