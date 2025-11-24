Voucher: in arrivo 30mila euro per i giovani svantaggiati di Latina

“Il Comune di Latina riceverà un contributo di 30mila euro per l’erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati e/o in situazioni di fragilità socio-economca”. Ne dà notizia l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato che nelle ultime ore ha ricevuto la comunicazione dell’ammissione al finanziamento, in adesione all’avviso Anci di agosto scorso, sul Fondo politiche giovanili, rivolto ai 60 Comuni del “Viaggio della Torcia olimpica”.

“Quest’ultimo contributo assegnato al Comune di Latina e in particolare alle Politiche giovanili – afferma il sindaco Matilde Celentano – ha un grande valore sociale perché rivolto all’inclusione sportiva dei ragazzi. Un tema a me caro, e che sto cercando di promuovere a tutti i livelli, anche nell’ambito della mia delega in Anci”.

“L’iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale – spiega l’assessore Chiarato – ci vede terzo Comune ammesso al contributo richiesto nella graduatoria nazionale. Il successo di questa procedura si aggiunge ad altri bandi per le Politiche giovanili vinti dal Comune di Latina: Farò, Giovani Impresa, Servizio civile universale, Spazio Idea Kennedy”.

“L’ultimo contributo assegnato al Comune di Latina – prosegue Chiarato – punta ad accendere i riflettori sui temi della lotta al disagio giovanile e dell’accesso dei giovani ad opportunità di inclusione sociale. La scelta dell’amministrazione Celentano, che è risultata vincente su tutta la linea, è consistita nel puntare l’intero importo richiesto, e ora assegnato, all’erogazione di voucher per l’accesso alla pratica sportiva di giovani che si trovino in particolari condizioni di disagio socioeconomico e/o psico-fisico. Latina si avvia a diventare un modello, un punto di riferimento nazionale in termini di Politiche giovanili. L’Anci nazionale, attraverso il sindaco Matilde Celentano, mi ha contattato, e ci incontreremo qui a Latina a gennaio, per la realizzazione del laboratorio Anci sulla valutazione dell’impatto generazionale dei Dup comunali. La scelta di Latina non è casuale ma frutto dell’azione politica-amministrativa di questi due anni e mezzo e riconosciuta a livello nazionale”.